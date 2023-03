Voetbalsters vragen FIFA om prijzengeld op WK gelijk te trekken met de mannen

Een groep van honderdvijftig voetbalsters heeft wereldvoetbalbond FIFA in oktober gevraagd het prijzengeld op het WK van komende zomer gelijk te trekken met dat van de mannen op het WK in Qatar. Spelersvakbond FIFPRO heeft dat woensdag bevestigd tegenover het Amerikaanse persbureau AP.

De FIFPRO zegt dat er momenteel onderhandelingen worden gevoerd met de FIFA. Het is niet bekendgemaakt wie de brief hebben ondertekend. Volgens The Wall Street Journal gaat het om internationals van onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en Noorwegen. Nederland wordt niet genoemd.

Op het WK voor mannen in Qatar werd vorig jaar 416 miljoen euro aan prijzengeld aan de 32 deelnemers uitgekeerd. De verschillen met de vrouwen zijn immens. Alleen wereldkampioen Argentinië ontving al meer prijzengeld (40 miljoen euro) dan bij de laatste editie van het WK voor vrouwen in 2019 in totaal werd verdeeld: 28 miljoen euro.

FIFA-baas Gianni Infantino kondigde destijds aan dat het prijzengeld bij het WK voor vrouwen "minstens" verdubbeld zou worden bij de komende editie in Australië en Nieuw-Zeeland. Vier maanden voor de start van het mondiale eindtoernooi is nog niet bekend wat het prijzengeld is.

Volgens The Wall Street Journal hebben de honderdvijftig speelsters niet alleen om een gelijke beloning gevraagd. Ze willen ook gelijke behandeling bij de grootte van de staf en de kwaliteit van de training- en hotelfaciliteiten rond WK's.

De Oranjevrouwen ontvangen dezelfde premies van de KNVB als de mannen. Foto: Pro Shots

Oranje-speelsters krijgen gelijke premies

In het vrouwenvoetbal is al langer discussie over de gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ook bij Oranje was het lang onderwerp van gesprek. Vorig jaar kwam de KNVB over de brug door de basispremies voor de speelsters gelijk te trekken met de mannen.

Directeur Jan Dirk van der Zee van de KNVB sprak van een "historische mijlpaal". De mannelijke internationals krijgen onder de streep wel meer geld omdat ze meer geld ontvangen uit commerciële activiteiten.

Daarom riep Van der Zee de UEFA en de FIFA op het prijzengeld bij EK's en WK's te verhogen. "Als ik baas van de FIFA zou zijn, had ik de premies altijd hetzelfde gehouden", zei Van der Zee tegen NU.nl. "Zoals dat ook in het tennis gebeurt."