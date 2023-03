Mirakel van Madrid blijft uit: Liverpool verliest weer van Real en ligt uit CL

Liverpool is woensdag definitief uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van Virgil van Dijk en Cody Gakpo kon na de 2-5-nederlaag op Anfield niet voor een wonder zorgen en verloor opnieuw van Real Madrid: 1-0.

Liverpool kreeg in het Estadio Santiago Bernabéu nog wel kansen om een wonderbaarlijke comeback in te leiden, maar Darwin Núñez en Gakpo verzuimden in de eerste helft voor de benodigde vroege voorsprong te zorgen.

Na rust kreeg de ploeg van manager Jürgen Klopp de rekening gepresenteerd voor de gemiste kansen. Na een vracht mogelijkheden voor Real maakte Karim Benzema een kwartier voor tijd het winnende doelpunt, waarmee alle illusies van Liverpool aan flarden waren geschoten. Van Dijk en Gakpo maakten de negentig minuten vol.

Na de eerdere 2-5-nederlaag op Anfield zit het Champions League-avontuur voor Liverpool er nu definitief op. Vorig jaar reikte de ploeg van Klopp nog tot de eindstrijd van het miljoenenbal. Toen was uitgerekend Real Madrid met 0-1 te sterk voor 'The Reds'.

Real Madrid voegt zich bij Bayern München, Chelsea, AC Milan, Benfica, Manchester City, Internazionale en Napoli bij de laatste acht van de Champions League. De loting voor de kwartfinales en halve finales is vrijdag om 12.00 uur.

Karim Benzema was weer eens de gevierde man bij Real Madrid. Foto: Getty Images

Liverpool krijgt kansen, maar scoort niet

Liverpool stond na de afstraffing op Anfield voor een welhaast onmogelijke opgave om de kwartfinales te halen, maar Klopp weigerde zich op voorhand neer te leggen bij een uitschakeling. Ondanks het drukke speelschema stelde hij zijn beste elf spelers op.

Een vroeg doelpunt moest Liverpool helpen aan het 'Mirakel van Madrid' en daar kregen 'The Reds' ook de nodige kansen voor. Na goed voorbereidend werk van Mohamed Salah dook Núñez op voor Real Madrid-doelman Thibaut Courtois. Hij stuitte op de Belgische keeper.

Real Madrid leek wakker geschud en kreeg kansen via Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga en Luka Modric, maar ook Liverpool-doelman Alisson Becker was bij de les. Ondertussen deed Gakpo ook nog van zich spreken. Hij schoot naast.