Napoli gaat voor het eerst naar kwartfinales CL na avond met rellende fans

Napoli heeft zich woensdag op een tumultueuze avond overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De koploper van de Serie A rekende voor eigen publiek eenvoudig af met Eintracht Frankfurt: 3-0.

Napoli had het eerste duel in Frankfurt al met 0-2 gewonnen en kwam in het eigen Stadio Diego Armando Maradona geen moment in de problemen. Victor Osimhen maakte twee doelpunten, waarna Piotr Zielinski na ruim een uur het Napoli-feestje vanaf de strafschopstip compleet maakte.

Door de glansrijke overwinning bereikt Napoli in een al succesvol seizoen voor de eerste keer in de clubhistorie de laatste acht. In de Serie A ligt de club van trainer Luciano Spalletti op koers voor de eerste landstitel sinds 1990.

Er was niet alleen vreugde in Napels. Er waren voorafgaand aan het duel hevige vechtpartijen tussen de supportersgroepen en ook werd de politie met voorwerpen bekogeld. De Duitse fans waren al niet welkom in het stadion uit angst voor ongeregeldheden.

Met Napoli is het deelnemersveld van de kwartfinales van de Champions League compleet. Real Madrid voegde zich woensdag ten koste van Liverpool bij de laatste acht. Ook Benfica, Chelsea, AC Milan, Bayern München, Manchester City en Internazionale gaan vrijdag de koker in voor de loting.

0:49 Afspelen knop Frankfurt-supporters met stadionverbod raken slaags met Napoli-fans

Oshimen steelt de show bij Napoli

De chaotische taferelen buiten het stadion weerhielden de spelers van Napoli er niet er een voetbalfeestje van te maken in het naar Maradona vernoemde stadion. In de openingsfase lieten vooral smaakmakers Khvicha Kvaratskhelia en Osimhen zich gelden, al duurde het lang tot het thuispubliek kon juichen.

Pas op slag van rust veerden de Napoli-fans voor het eerst op na een rake kopbal van Osimhen. De trefzekere spits was kort na de onderbreking opnieuw de gevierde man. Ditmaal na een simpele intikker. Het betekende zijn 23e doelpunt van het seizoen (in alle competities).

Eintracht Frankfurt kon er met Mario Götze in de basis maar weinig tegenover stellen en moest na ruim een uur nog een tegenvaller slikken. Zielinski werd in het strafschopgebied gevloerd door Frankfurt-middenvelder Djibril Sow en schoot zelf vanaf de stip raak: 3-0.

De spanning was er zo wel vanaf in Napels, waar Osimhen een publiekswissel kreeg en oud-PSV'er Hirving Lozano nog binnen de lijnen kwam bij Napoli. De Mexicaan werd zo onderdeel van de ploeg die geschiedenis schreef op een bewogen avond.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.