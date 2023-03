Lazio-trainer Sarri heeft geen goed woord over voor 'onacceptabel' veld bij AZ

Lazio-trainer Maurizio Sarri heeft zich woensdag zeer kritisch uitgelaten over het veld van AZ. In de aanloop naar de cruciale return in de Conference League noemt de Italiaan de grasmat in Alkmaar "onacceptabel". Ook had hij geen goed woord over voor de speelkalender.

"Het veld hierbuiten is onacceptabel", zei de 64-jarige Sarri een dag voor de wedstrijd op zijn persconferentie in het AFAS Stadion. "Ik ben de enige overgebleven dinosaurus die naar dit soort dingen kijkt."

De sneer van Sarri naar AZ volgde nadat hij een tirade had afgestoken. De Italiaan zei dat hij noodgedwongen moet rouleren met spelers na het "stomme" WK in Qatar, dat voor het eerst in de geschiedenis in november en december werd gehouden en niet in de zomer.

"We spelen sinds 4 januari om de drie dagen. Dat is gekkenwerk, het voetbal wordt verpest door dit soort keuzes. Nu lees ik weer dat het deelnemersveld van het WK uit 48 landen gaat bestaan. Door de nationale ploegen worden competities verpletterd."

"Het leidt tot blessures, tot een verslechtering van de kwaliteit van de spelers en het entertainment in de wedstrijden. Dit moet veranderen, anders zijn het allemaal hypocriete mensen. Maar het lijkt er weinig toe te doen."

De uitgesproken Sarri deelde vorige week al een sneer uit aan Feyenoord. "Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord", zei de Italiaan, die daarmee refereerde aan de Europa League-wedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord. Daarin kreeg hij een beker urine naar zich toe gegooid.

Maurizio Sarri was uitgesproken op zijn persconferentie. Foto: Getty Images

Werpt derby schaduw vooruit voor Lazio?

Lazio speelt zondag in de Serie A de stadsderby tegen AS Roma. Bij veel fans werpt de derby al zijn schaduw vooruit, maar niet bij Sarri. De Italiaan kondigde weliswaar aan te gaan rouleren tegen AZ, maar wil hij niets liever dan een plek in de kwartfinales van de Conference League.

Daarvoor moet Lazio de verrassende 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen. "Alleen als we gemotiveerd zijn, kunnen we de volgende ronde halen", zei Sarri, die niet bang is dat zijn spelers al aan de derby denken.

"Laten we ophouden met al die onzin en voetballers idioten noemen. Iemand die duizenden euro's per maand verdient, kan geen excuus hebben. Hij kan de ene wedstrijd niet belangrijker vinden dan de andere."