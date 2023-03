Oranje-international Van de Donk verlengt contract bij Lyon ondanks reserverol

Daniëlle van de Donk heeft woensdag ondanks haar reserverol in de afgelopen maanden haar contract bij de Franse topclub Olympique Lyonnais verlengd. De middenvelder ligt nu tot de zomer van 2025 vast.

In het eerste jaar was Van de Donk een vaste waarde bij Lyon, maar de laatste maanden moet ze genoegen nemen met een rol als invaller. Haar landgenoot Damaris Egurrola is wél een zekerheidje op het middenveld van de Franse recordkampioen.

Lyon is de koploper in de Franse competitie. Later deze maand neemt Van de Donk het met haar ploeg op tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De Franse topclub is met acht eindzeges de recordhouder in dat toernooi.