Alfred Schreuder keert niet terug bij Club Brugge: interim-coach maakt seizoen af

Alfred Schreuder keert niet terug als trainer van Club Brugge. De voormalig coach van Ajax heeft zich teruggetrokken bij de Belgische kampioen, waardoor interim-coach Rik De Mil het seizoen mag afmaken.

Volgens verschillende Belgische media was Schreuder de afgelopen dagen bezig met een terugkeer bij Club Brugge, dat hij vorig seizoen kampioen maakte voordat hij naar Ajax vertrok. Bij Club was een vacature ontstaan nadat Scott Parker vorige week werd ontslagen.

De vijftigjarige Schreuder moet daardoor langer wachten op een nieuwe club, nadat hij in januari werd ontslagen bij Ajax vanwege de teleurstellende resultaten. Zijn opvolger John Heitinga doet het voorlopig beter. Heitinga won met Ajax zeven Eredivisie-wedstrijden op een rij, maar werd in de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin.

Club Brugge gaat nu langer door met De Mil, die het stokje van Parker al had overgenomen. Onder zijn leiding werd zondag met 2-0 van Standard Luik gewonnen, waardoor de achttienvoudig landskampioen een grote stap naar een plek in de kampioenspoule zette.

In België strijden de beste vier teams van de reguliere competitie in een speciale poule om de landstitel. De clubs nemen de punten uit het reguliere seizoen mee naar de zogenoemde kampioenspoule, maar het aantal wordt vervolgens gehalveerd. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in het reguliere seizoen van de Jupiler Pro League.