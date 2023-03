AZ-coach Jansen weet niet of hij sterkste elf van Lazio treft: 'Ga ik ook niet over'

Het is voor AZ-trainer Pascal Jansen lastig inschatten met welke spelers Lazio donderdag in Alkmaar aan de aftrap verschijnt voor de return van de achtste finales in de Conference League. Volgens verschillende Italiaanse media gaan de Italianen spelers sparen.

Terwijl AZ alleen bezig is om voor het eerst sinds 2014 de kwartfinales van een Europees toernooi te halen, ligt de aandacht bij Napoli op andere zaken. De club ligt in de Serie A op koers voor een ticket voor volgend seizoen in de Champions League en speelt zondag de beladen stadsderby tegen AS Roma.

Ciro Immobile, de geblesseerde sterspeler van Lazio, is er al niet bij in Alkmaar. Mogelijk krijgen Sergej Milinkovic-Savic, Pedro en Alessio Romagnoli ook rust met het oog op de stadsderby. "Ik weet niet wat ze gaan doen", zei Jansen woensdag op de persconferentie. "Ik ga er ook niet over."

Voor Jansen is het sparen van spelers totaal niet aan de orde. Binnen de club heeft niemand het over het uitduel van komende zondag met FC Twente. "Voor de meeste spelers van ons wordt dit een van de belangrijkste duels uit hun loopbaan", besefte Jansen.

Vangelis Pavlidis verwacht een beter voorbereid Lazio. Foto: ANP

'Ze komen niet om Nederland te bekijken'

De selectie van AZ rekent zich nog niet rijk na de verrassende 1-2-zege in Rome. "Die overwinning zegt niet meer zoveel na wat we in Italië hebben laten zien", zei Vangelis Pavlidis, die ook aanschoof op de persconferentie. "Lazio zal zich na de nederlaag nog beter voorbereiden."

Ook Pavlidis heeft de geruchten over een gewijzigd Lazio meegekregen. Hij kreeg de vraag of hij denkt dat de Europese wedstrijd wel leeft in Rome. "Het afgelopen jaar heeft AS Roma het toernooi gewonnen", stelde Pavlidis. "Ik denk dat Lazio komt om te winnen en niet om Nederland te bekijken."