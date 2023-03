Bas Nijhuis breekt pols bij ongeluk met boomstam en kan voorlopig niet fluiten

Scheidsrechter Bas Nijhuis kan voorlopig geen wedstrijden fluiten. De tukker heeft zijn pols gebroken bij een ongeluk met een boomstam, vertelt hij woensdag op Instagram Stories.

"Denk je dat het een mooie, zonnige dag wordt en dan lig je hier", zegt Nijhuis met zijn rechterarm in het gips vanuit een ziekenhuis. "Het is een breuk in het spaakbeen. Er is een boomstam op mijn onderarm gevallen."

Nijhuis vertelt niet wat hij precies aan het doen was toen de boomstam op zijn arm belandde. De 46-jarige scheidsrechter denkt dat hij drie tot vier weken uitgeschakeld is. Hij was aangesteld voor de wedstrijd van zaterdag tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles, maar heeft zich daarvoor afgemeld.

Nijhuis is al achttien jaar actief als scheidsrechter op het hoogste niveau. De geboren Enschedeër floot in het vorige decennium enkele duels in de Champions League, maar de laatste jaren krijgt hij geen internationale wedstrijden meer. Sinds januari 2022 staat hij niet meer op de internationale lijst.

Nijhuis schuift met regelmaat aan bij het televisieprogramma Vandaag Inside om scheidsrechterszaken te bespreken en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Ook kwam in 2017 een biografie uit over de kleurrijke scheidsrechter, die erom bekendstaat dat hij weinig kaarten trekt.