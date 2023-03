Ook Excelsior-captain El Yaakoubi draagt aangepaste band in OneLove-weekend

Net als Feyenoorder Orkun Kökçü draagt ook Excelsior-aanvoerder Redouan el Yaakoubi een eigen aanvoerdersband in de aankomende Eredivisie-speelronde. De verdediger kiest een band met de tekst 'Respect' in plaats van 'One Love'.

El Yaakoubi weigerde vijf maanden geleden ook de OneLove-band te dragen en koos toen voor een geheel witte band met het woord 'Respect' erop. Hij stelde destijds dat hij op die manier de boodschap "nog krachtiger en allesomvattender wilde maken".

Na Kökçü is El Yaakoubi de tweede Eredivisie-aanvoerder die voor komend weekend heeft aangegeven een eigen invulling te geven aan de OneLove-actie. Feyenoord-aanvoerder Kökçü kiest in de topper tegen Ajax voor een band waarop de tekst 'Respect voor iedereen' prijkt.

"Binnen de OneLove-campagne van de KNVB zijn de clubs vrijgelaten om zich te uiten op de manier zoals ze dat zelf willen. In onze beleving de ultieme gedachte achter het respecteren van eenieders positie in de samenleving. Redouan draagt daarom een aanvoerdersband die het beste bij hem past", zegt algemeen directeur Daan Bovenberg.