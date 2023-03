Feyenoord gaat jaar langer door met assistent Pusic: 'Heel erg op mijn plek'

Feyenoord heeft woensdag het contract met assistent-trainer Marino Pusic opengebroken en verlengd. De oud-trainer van FC Twente staat daardoor net als hoofdtrainer Arne Slot tot en met de zomer van 2025 onder contract in Rotterdam.

"Ik voel me heel erg op mijn plek bij Feyenoord", zegt Pusic. "Elke dag stap ik met plezier het veld op en de samenwerking met de spelers en de rest van de staf is ongelofelijk prettig. Dat de club ook met mij verder wil, zie ik als een bevestiging voor de weg die we met zijn allen zijn ingeslagen."

Slot nam de 51-jarige Pusic in de zomer van 2021 mee als een van de drie assistenten van Feyenoord. De hoofdtrainer wordt ook geassisteerd door Sipke Hulshoff en John de Wolf. De Wolf was de enige assistent die er al zat toen Slot kwam.

Met deze technische staf legde Feyenoord de basis voor nieuw succes. In het eerste seizoen haalde de club de finale van de Conference League, wat de eerste Europese finale in twintig jaar voor de Rotterdammers was. De eindstrijd tegen AS Roma ging met 1-0 verloren. Momenteel is Feyenoord koploper in de Eredivisie.

In het verleden was Pusic assistent-trainer bij FC Twente en NAC Breda, waarna hij in 2018 hoofdtrainer werd van de tukkers. Daar werd hij een jaar later ontslagen. Voor zijn tijd bij Feyenoord was hij assistent-trainer bij AZ.

Feyenoord speelt donderdagavond de return tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League. De Rotterdammers moeten de wedstrijd in de eigen Kuip winnen voor een plek in de kwartfinales. Vorige week eindigde de eerste wedstrijd in Warschau in 1-1. Zondagmiddag neemt Feyenoord het in De Klassieker op tegen Ajax.

