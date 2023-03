Talenten AZ stunten ook tegen Real en gaan naar halve finales Youth League

AZ onder 19 heeft woensdag door een klinkende zege op Real Madrid de halve finales van de Youth League bereikt. De Alkmaarders wonnen voor eigen publiek in Wijdewormer met 4-0 van de 'Koninklijke'.

AZ trad op oorlogssterkte aan tegen Real Madrid, met enkele spelers die dit seizoen voor Jong AZ uitkwamen. Zo stond Mexx Meerdink als aanvoerder aan de aftrap. De spits scoorde dit seizoen al zes keer in de Keuken Kampioen Divisie en deed vorige week als invaller mee in de Conference League-wedstrijd van de hoofdmacht tegen Lazio.

In de 25e minuut was het al raak voor AZ via Daniël Beukers, die na een scrimmage bij een corner van dichtbij binnentikte. De razendsnelle Ernest Poku schoot niet veel later na een lange dribbel de 2-0 binnen. Poku speelde dit seizoen al elf duels in de Keuken Kampioen Divisie.

De overwinning kwam in de tweede helft niet meer in gevaar voor de talenten van AZ. Meerdink maakte in de 78e minuut van dichtbij de derde treffer en Beukers zorgde met een schot in de korte hoek voor het slotakkoord.

AZ versloeg ook Frankfurt en FC Barcelona

De stunt tegen Real volgt op eerdere fraaie zeges van AZ in de Youth League, een Europese competitie voor jeugdteams onder negentien jaar. De talenten uit Alkmaar waren in de knock-outfase ook al veel te sterk voor Eintracht Frankfurt (5-0) en FC Barcelona (3-0).

In de halve finales van de Youth League wacht AZ een wedstrijd tegen Sporting CP. De Portugezen waren eerder in het toernooi Ajax met 5-1 de baas. De andere halve finale gaat tussen AC Milan en Borussia Dortmund of Hajduk Split.

Beide halve finales worden op 21 april in het Zwitserse Nyon gespeeld. De verliezend halvefinalisten nemen het nog tegen elkaar op in een troostfinale.

