Hoewel het WK in Qatar nog vers in het geheugen ligt, begint donderdag alweer de weg naar het EK 2024 in Duitsland. Dat gebeurt onder meer met de kraker tussen Italië en Engeland. Hoe staan deze ploegen en zes andere Europese toplanden ervoor?

België

Sentiment na WK: Het WK was voor de 'gouden generatie' de laatste kans om een prijs te pakken, maar het toernooi in Qatar liep uit op een fiasco. De 'Rode Duivels' hadden het zwaar in de poule des doods en strandden voor het eerst sinds 1998 in de groepsfase van een WK. Nu wacht een nieuw tijdperk.

Bondscoach: Na zes jaar staat er met Domenico Tedesco een nieuw gezicht voor de groep. De 37-jarige opvolger van de vertrokken Roberto Martínez had eerder onder meer Schalke 04, Spartak Moskou en RB Leipzig onder zijn hoede. Hij heeft de taak gekregen om België naar het EK te leiden.

Afgezwaaide spelers: Dertigers Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet besloten een punt achter hun interlandloopbaan te zetten. Tedesco kan nog wel rekenen op de ervaring van onder anderen Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Axel Witsel en Dries Mertens willen ook door met de nationale ploeg, maar zijn er deze keer niet bij. Witsel is gepasseerd door Tedesco, terwijl Mertens niet fit is.

Nieuwkomers: Met Johan Bakayoko en Roméo Lavia heeft Tedesco twee debutanten opgeroepen. Bakayoko werd op het laatste moment aan de selectie toegevoegd wegens een blessure van Jérémy Doku en wordt daarmee beloond voor zijn doorbraak bij PSV. De negentienjarige middenvelder Lavia is basisspeler bij Southampton.

Kans in kwalificatie: EK-kwalificatie mag geen probleem zijn voor België. Onze zuiderburen zitten in een poule met Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland. De twee beste ploegen plaatsen zich voor het EK.

Toby Alderweireld en Eden Hazard hebben bij elkaar 253 interlands gespeeld. Foto: ANP

Duitsland

Sentiment na WK: Het toernooi in Qatar verliep dramatisch voor de viervoudig wereldkampioen, die strandde in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica. Er is Duitsland veel aan gelegen om die nare smaak in de komende interlandperiode weg te spoelen.

Bondscoach: De media waren na het teleurstellende toernooi erg kritisch op Hansi Flick, maar de Duitse bond hield vertrouwen in hem. De oud-trainer van Bayern München krijgt daarmee de kans om de criticasters de mond te snoeren.

Afgezwaaide spelers: Thomas Müller nam direct na de WK-uitschakeling afscheid als international, maar na een goed gesprek met Flick besloot hij toch door te gaan. Ilkay Gündogan had ook zijn twijfels, maar volgde het voorbeeld van zijn landgenoot. Beiden ontbreken evenwel in de selectie van Flick, die in deze interlandperiode jongere spelers aan het werk wil zien.

Nieuwkomers: Met Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Felix Nmecha en Kevin Schade kiest Flick voor vijf nieuwe gezichten. Dat is logisch, want Duitsland heeft door zijn automatische EK-deelname als gastheer alle ruimte om te experimenteren. Timo Werner is terug in de selectie. De spits miste het WK door een blessure.

Kans in kwalificatie: Duitsland is dus al geplaatst voor het EK en moet het de komende tijd hebben van oefeninterlands. De komende periode zijn Peru en België de tegenstanders.

Thomas Müller heeft deze interlandperiode vrijaf gekregen. Foto: Getty Images

Engeland

Sentiment na WK: Na een vierde plek op het WK van 2018 en een tweede plaats op het EK van 2021 waren de verwachtingen voor het toernooi in Qatar hooggespannen. Het avontuur eindigde in de kwartfinales, waarin 'The Three Lions' werden uitgeschakeld door Frankrijk.

Bondscoach: Gareth Southgate is al sinds 2016 de Engelse bondscoach. Onder de oud-verdediger haalde de ploeg twee jaar geleden de eerste finaleplaats ooit op een EK. In de recente Nations League verging het de mannen van Southgate minder goed. In een poule met Italië, Duitsland en Hongarije werden de Engelsen verrassend laatste.

Afgezwaaide spelers: Southgate heeft een heel talentvolle lichting tot zijn beschikking en hoefde na het WK dus niet door te selecteren. Het aantal dertigers in zijn selectie is op één hand te tellen. Met spelers als Bukayo Saka, Phil Foden en Jude Bellingham ziet de toekomst van het Engelse team er rooskleurig uit.

Nieuwkomers: Crystal Palace-verdediger Marc Guéhi is er voor het eerst sinds zijn debuut in maart 2022 weer bij. Daarnaast mag Ivan Toney hopen op zijn eerste minuten. De spits van Brentford zat al eerder bij de selectie, maar bleef toen op de bank. Chelsea-verdedigers Ben Chilwell en Reece James zijn hersteld van de blessure die ze tijdens het WK aan de kant hield.

Kans in kwalificatie: Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar de clashes met Italië, dat 'The Three Lions' in 2021 van de Europese titel afhield in de finale. Poule C wordt gecompleteerd door Oekraïne, Noord-Macedonië en Malta.

Engeland kan revanche nemen op Italië voor de verloren EK-finale. Foto: ANP

Frankrijk

Sentiment na WK: In een heroïsche finale tegen Argentinië greep Frankrijk na penalty's naast titelprolongatie. In de EK-kwalificatiereeks zullen 'Les Bleus', die net als België een nieuw tijdperk ingaan, moeten laten zien dat ze die klap te boven zijn.

Bondscoach: Didier Deschamps kreeg ondanks de verloren WK-finale het vertrouwen van bondsvoorzitter Noël Le Graët en verlengde zijn contract tot en met het WK van 2026. Le Graët is inmiddels vertrokken wegens grensoverschrijdend gedrag, maar dat heeft niets veranderd aan de positie van Deschamps.

Afzwaaiende spelers: Frankrijk moet het doen zonder Karim Benzema. De Gouden Bal-winnaar miste het WK door een blessure, kreeg ruzie met Deschamps en behoort niet meer tot de selectie. Ook recordinternational Hugo Lloris en Raphaël Varane zien we niet meer terug.

Nieuwkomers: RC Lens-keeper Brice Samba en Chelsea-verdediger Wesley Fofana zijn er voor het eerst bij en hebben hun selectie mede te danken aan het afzwaaien van Lloris en Varane. Debutant nummer drie is Khéphren Thuram. De 21-jarige middenvelder van OGC Nice is de zoon van oud-international Lilian Thuram en treft bij Frankrijk zijn broer Marcus Thuram.

Kans in kwalificatie: De tweevoudig Europees kampioen neemt het op tegen Nederland, Griekenland, Ierland en Gibraltar. 'Les Bleus' zijn samen met Oranje favoriet voor de eerste twee plekken.

De 35-jarige Karim Benzema omschreef Didier Deschamps onder meer als een clown. Foto: ANP

Italië

Sentiment na WK: Italië schitterde door afwezigheid op het WK in Qatar en miste het mondiale eindtoernooi voor het eerst twee keer op rij. Als regerend Europees kampioen zal 'La Squadra Azzurra' er extra op gebrand zijn zich voor het EK te plaatsen.

Bondscoach: Ondanks het mislopen van het WK bleef de Italiaanse bond achter Roberto Mancini staan. De oud-middenvelder, die sinds 2018 in functie is, heeft nog genoeg krediet sinds hij zijn land twee jaar geleden naar de Europese titel leidde.

Afzwaaiende spelers: Mancini moest na de mislukte WK-kwalificatiereeks afscheid nemen van Giorgio Chiellini, die een punt achter zijn interlandcarrière zette. De ervaren verdediger was sinds het vertrek van Gianluigi Buffon aanvoerder.

Nieuwkomers: Lecce-keeper Wladimiro Falcone, Torino-verdediger Alessandro Buongiorno en Club Atlético Tigre-aanvaller Mateo Retegui kunnen debuteren. Ook is er voor het eerst sinds 2018 plaats in de selectie voor Matteo Darmian en zit Alessio Romagnoli na twee jaar afwezigheid weer bij de selectie.

Kans in kwalificatie: Mocht het misgaan in de poule met Engeland, Oekraïne, Noord-Macedonië en Malta, dan hebben de 'Azzurri' een tweede kans via de Nations League-play-offs. Daarin worden de laatste drie tickets voor het EK vergeven. Door het bereiken van de finaleronde van de Nations League is Italië al zeker van die play-offs, net als bijvoorbeeld Nederland.

Italië ging twee jaar geleden met de Europese titel aan de haal. Foto: Getty Images

Kroatië

Sentiment na WK: De Kroaten lieten na de finaleplek in 2018 zien nog altijd met de wereldtop mee te kunnen. Ze reikten in Qatar tot de halve finales, waarin de latere wereldkampioen Argentinië te sterk was. In de troostfinale rekenden ze af met Marokko.

Bondscoach: Kroatië vertrouwt nog altijd op Zlatko Dalic, die inmiddels vijf jaar aan het roer staat. Bij het EK van 2021 kwam het land onder zijn leiding niet verder dan de achtste finales.

Afzwaaiende spelers: De ervaren verdediger Dejan Lovren zwaaide na het WK af. Recordinternational, boegbeeld en dragende kracht Luka Modric kondigde aan na het WK te stoppen, maar koos er toch voor zijn land te blijven vertegenwoordigen.

Nieuwkomers: Dalic heeft twee debutanten opgeroepen, van wie Petar Musa de opvallendste is. De 25-jarige spits is slechts invaller bij Benfica. Doelman Nediljko Labrovic mag zich ook voor het eerst melden. Met onder anderen WK-uitblinker Dominik Livakovic voor zich is de kans klein dat hij zijn debuut maakt tijdens de komende interlands.

Kans in kwalificatie: Kroatië speelt tegen Wales, Turkije, Armenië en Letland. De ploeg van Dalic heeft de Nations League-play-offs als vangnet in de strijd om een EK-ticket.

Kroatië bewees op het WK in Qatar zich nog altijd te kunnen meten met de wereldtop. Foto: Getty Images

Portugal

Sentiment na WK: Sinds de uitschakeling tegen Marokko in de kwartfinales gaat het eigenlijk alleen maar over Cristiano Ronaldo. De vedette viel gaandeweg het WK buiten de ploeg en sindsdien wordt er gespeculeerd over de waarde die hij nog voor Portugal heeft. Toch is de 38-jarige Ronaldo gewoon weer opgeroepen, zijn transfer naar het weinig aansprekende Al Nassr uit Saoedi-Arabië ten spijt.

Bondscoach: De WK-uitschakeling kostte Fernando Santos zijn baan. Het is nu aan Roberto Martínez, de voormalige bondscoach van België, om Portugal weer op het goede spoor te zetten.

Afzwaaiende spelers: Iedereen wacht gespannen af hoe Martínez de situatie rond Ronaldo gaat aanpakken. De bondscoach had ook de inmiddels veertigjarige Pepe opgeroepen, maar de verdediger van FC Porto is geblesseerd afgehaakt.

Nieuwkomers: Verdedigers Diogo Leite en Gonçalo Inácio mogen zich voor het eerst melden. De 24-jarige Leite is een vaste kracht in de defensie van Union Berlin en de 21-jarige Inácio is een belangrijke speler bij Sporting CP.

Kans in kwalificatie: De Europees kampioen van 2016 is de grote favoriet in een poule met Bosnië en Herzegovina, IJsland, Slowakije, Luxemburg en Liechtenstein.

Het WK in Qatar was een dieptepunt in de carrière van Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Spanje

Sentiment na WK: De wereldkampioen van 2010 beleefde een dramatisch WK met uitschakeling tegen Marokko in de achtste finales. Met het vertrek van een paar ervaren krachten én de aanstelling van een nieuwe bondscoach staan de Spanjaarden voor een nieuw tijdperk.

Bondscoach: Na de blamage in Qatar werd Luis Enrique ontslagen en nam Luis de la Fuente het stokje over. De 61-jarige trainer is al sinds 2013 actief voor de Spaanse bond en maakte de onder-19- én onder-21-ploeg Europees kampioen.

Afzwaaiende spelers: Recordinternational Sergio Ramos blijft steken op 180 interlands. De la Fuente heeft de ervaren verdediger laten weten dat hij hem niet nodig heeft. Daarnaast kan de bondscoach niet meer rekenen op Sergio Busquets, die een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet.

Nieuwkomers: Met centrumverdediger David García en aanvaller Joselu telt de selectie twee nieuwe gezichten. De 29-jarige García is aanvoerder van Osasuna en de 32-jarige Joselu wordt beloond voor zijn goede seizoen bij laagvlieger Espanyol, waar hij in 22 wedstrijden twaalf keer heeft gescoord.

Kans in kwalificatie: De Spanjaarden zijn ingedeeld bij Schotland, Noorwegen, Georgië en Cyprus. Net als Nederland, Italië en Kroatië zijn ze verzekerd van een plek in de Nations League-play-offs.