KNVB legt na Nigel de Jong ook Seedorf vast: oud-middenvelder treedt toe tot rvc

Clarence Seedorf neemt zitting in de raad van commissarissen (rvc) van de KNVB. De 46-jarige oud-international wordt de opvolger van Han Berger, die voetbaltechnisch adviseur van de voetbalbond is geworden.

Jan Albers, de voorzitter van de rvc van de KNVB, toont zich verheugd over de kandidatuur van Seedorf. "Het is mooi om te zien dat oud-spelers van grote naam zich willen inzetten voor het Nederlandse voetbal. Zijn eerste prioriteit binnen de rvc ligt natuurlijk op het voetbaltechnische vlak", laat Albers weten.

"We kennen Clarence niet alleen als een geweldige speler, maar ook als een maatschappelijk betrokken mens, iemand die verder kijkt dan alleen zijn eigen wereld. Juist in een rol als commissaris is dat erg waardevol. We kijken uit naar de samenwerking met Clarence."