Slot beducht voor EL-return: 'Ook al zegt men dat Shakhtar er geen klote van kan'

Arne Slot vindt dat veel mensen onterecht laatdunkend doen over Shakhtar Donetsk. De trainer van Feyenoord verwacht dat zijn ploeg het donderdagavond lastig gaat krijgen in de strijd om een plek in de kwartfinales van de Europa League.

"Mijn spelers hebben vorige week bijna alles goed gedaan. De algehele opinie is dat de tegenstander er geen klote van kan, maar dat is bij mij zeker niet het geval. Ik vind juist het tegenovergestelde. Wij hebben Shakhtar er vorige week wat minder uit laten zien", zei Slot woensdag op zijn persconferentie.

Feyenoord verzuimde zich vorige week in Polen - Shakhtar kan de thuiswedstrijden vanwege de oorlog niet in Oekraïne spelen - een goede uitgangspositie voor de return te verschaffen. De Rotterdammers kwamen ondanks een overwicht zelfs op achterstand in de slotfase. Ezequiel Bullaude voorkwam in de 88e minuut dat Feyenoord in de return voor een zwaardere opdracht zou staan (1-1).

"Wij zullen donderdag minstens zo goed moeten zijn", benadrukte Slot. "Vorige week leverde ons goede spel maar een gelijkspel op. Bovendien miste Shakhtar vorige week drie spelers in de achterhoede die er donderdag weer bij zijn. We zullen heel veel goed moeten doen om de kwartfinales te bereiken."

Feyenoord kwam vorige week tegen Shakhtar een achterstand te boven. Foto: Getty Images

Slot: 'Hebben vaak aangetoond datamodellen te kunnen verslaan'

Slot en Alireza Jahanbakhsh benadrukten woensdag op de persconferentie, zoals verwacht, dat de focus van Feyenoord volledig op de return tegen Shakhtar ligt. Ook al staat drie dagen later de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

Daarbij komt dat de altijd beladen kraker dit keer mogelijk beslissend is in de spannende titelstrijd. Koploper Feyenoord heeft door de wedstrijd tegen Shakhtar veel minder rustdagen dan de al uitgeschakelde Amsterdammers, maar Slot maakt zich daar niet erg druk om.

"Als je enkele dagen na een wedstrijd een uitduel speelt, verkleint dat je kansen om te winnen. Maar ik denk dat we vaak hebben aangetoond dat we datamodellen kunnen verslaan. Het is ons vaak gelukt om dingen te doen die vanuit historisch perspectief niet mogelijk zijn", zei Slot.