La Liga bestempelt WK-uitbreiding als 'totale minachting' van clubcompetities

La Liga heeft hard uitgehaald naar de FIFA, die dinsdag besloot het WK voetbal en het WK voor clubteams uit te breiden. Volgens de organisator van de Spaanse competitie is het de zoveelste keer dat de wereldvoetbalbond zijn eigen belang vooropstelt.

Het besluit van de FIFA betekent dat aan het WK van 2026 niet 32, maar 48 landen meedoen. Daarnaast komt er een jaarlijks clubtoernooi voor kampioenen van verschillende continenten. Dat houdt in dat het WK voor clubs niet langer ieder jaar, maar eens in de vier jaar gehouden wordt.

"De FIFA gaat door met het nemen van eenzijdige beslissingen over de voetbalkalender, met totale minachting voor de nationale competities en het voetbal in het algemeen", meldt La Liga in een verklaring.