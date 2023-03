Ibrahimovic (41) na jaar terug in Zweedse selectie voor EK-kwalificatieduels

Zlatan Ibrahimovic is na een jaar afwezigheid opgenomen in de selectie van Zweden voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijden. De 41-jarige spits van AC Milan is nog maar net terug van een slepende knieblessure.

De laatste interland van Ibrahimovic dateert van 29 maart 2022. Hij deed toen elf minuten mee tegen Polen (2-0). Door die nederlaag in de finale van de play-offs liep Zweden een ticket voor het WK in Qatar mis.

Aan het einde van het vorige seizoen liet Ibrahimovic zich opereren aan zijn knie, waardoor hij het grootste gedeelte van het huidige seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. De oud-Ajacied maakte eind februari als invaller zijn rentree bij AC Milan. Daarna speelde hij nog twee wedstrijden voor de regerend landskampioen.

Bondscoach Janne Andersson zei in mei al dat hij met Ibrahimovic contact zou houden over diens toekomst bij het nationale elftal. De spits heeft 121 interlands achter zijn naam staan voor Zweden en scoorde 62 keer.

Zlatan Ibrahimovic maakte onlangs zijn rentree bij AC Milan na lang blessureleed. Foto: Getty Images

Ibrahimovic speelde al vier EK's met Zweden

Ibrahimovic deed mee aan de WK's van 2002 en 2006 en de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016. Na het teleurstellend verlopen EK 2016 - Zweden strandde in de groepsfase - zette Ibrahimovic een punt achter zijn interlandloopbaan.

Het bleek geen definitief afscheid, want in maart 2021 maakte hij zijn rentree. Het is niet duidelijk of Ibrahimovic door wil blijven gaan tot en met het EK van 2024. Zijn contract bij AC Milan loopt na dit seizoen af.

Ook Jesper Karlsson zit in de 26-koppige selectie voor de eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK 2024. De aanvaller van AZ speelde al acht interlands voor zijn land.