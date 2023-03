Portugal stelt Nederlands coëfficiëntenfeestje voorlopig uit door stunt Sporting

Nederland is door de kwalificatie van Sporting CP voor de kwartfinales van de Europa League nog niet zeker van de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst, op basis waarvan de UEFA de Europese tickets verdeelt.

Door het succes van Sporting CP, dat donderdag verrassend Arsenal uitschakelde, kan Portugal in theorie nog de zesde plek veroveren in de cyclus 2018-2023. De kans dat dit gebeurt is heel klein. De Eredivisie heeft een comfortabele marge en het Europese seizoen is in zijn eindfase beland.

Portugal is naast Sporting CP alleen nog met Benfica actief. De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt plaatste zich vorige week voor de laatste acht in de Champions League. Als Sporting CP van Arsenal had verloren, was Portugal al compleet kansloos geweest.

Het verschil tussen de zesde en de zevende positie is enorm: het land dat zesde staat is bijvoorbeeld met twee clubs actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Verder mag er dan nog een team deelnemen aan de voorronde van het elitetoernooi.

De laatste keer dat Nederland met drie clubs van de partij was in de groepsfase van de Champions League was in het seizoen 2002/2003. Toen ging het om Ajax, PSV en Feyenoord.

UEFA-coëfficiëntenlijst, cyclus 2018-2023 Engeland - 106,427 Spanje - 90,855 Duitsland - 81,731 Italië - 77,211 Frankrijk - 60,997 Nederland - 58,900 Portugal - 55,882 België - 41,400 Schotland - 36,400 Oostenrijk - 34,000

Nederland laatste jaren bezig aan opmars

De laatste keer dat Nederland een seizoen afsloot in de top zes, was in 2001. Daarna zakte de Eredivisie langzaam maar zeker af op de coëfficiëntenlijst.

Het dieptepunt werd in de zomer van 2018 bereikt, toen Nederland de veertiende plaats bekleedde, ingeklemd tussen Tsjechië en Griekenland. Door deze precaire situatie moest zowel de kampioen van 2018 (PSV) als die van 2019 (Ajax) uitkomen in de voorrondes van het miljardenbal.