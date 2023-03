Haaland scoort dankzij 'superkracht' liefst vijf keer: 'Ik was moe van al het juichen'

Erling Haaland blijft nuchter onder zijn historische prestaties in het Champions League-duel met RB Leipzig van dinsdag (7-0). De topspits van Manchester City nam maar liefst vijf doelpunten voor zijn rekening.

Haaland is de derde speler met vijf doelpunten in één Champions League-wedstrijd. Na Lionel Messi is hij de tweede die dat in de knock-outfase van het miljoenenbal presteert.

"Mijn superkracht is het maken van doelpunten. Het komt aan op snel denken en de bal te plaatsen waar de keeper niet is. Ik was moe van al het juichen", zei Haaland na de wedstrijd in het Etihad Stadium.

Het vijfde doelpunt van Haaland viel al in de 57e minuut. Niet lang daarna werd hij gewisseld door Josep Guardiola. "Ik zei tegen de trainer dat ik graag een dubbele hattrick had gemaakt, maar het mocht helaas niet zo zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Guardiola: 'Dubbele hattrick was ook maar saai geweest'

Guardiola reageerde met een knipoog op de wissel van Haaland. "Meestal wissel ik spelers die een hattrick hebben gemaakt na 65 minuten", zei de 52-jarige Spanjaard.

"Als hij met zijn 22 jaar al een dubbele hattrick had gemaakt, was zijn leven ook maar saai geworden. Nu heeft hij nog iets om zich op te richten in de toekomst. Daarom wisselde ik hem."

Naast Manchester City bereikte ook Internazionale dinsdag de kwartfinales van de Champions League. Woensdag leveren de duels Real Madrid-Liverpool en Napoli-Eintracht Frankfurt de laatste twee kwartfinalisten op.