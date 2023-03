FC Emmen-voorzitter Lubbers treedt tijdelijk terug vanwege gezondheidsklachten

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers heeft zijn werkzaamheden dinsdag tijdelijk neergelegd. De 56-jarige bestuurder kampt met gezondheidsklachten.

Lubbers is sinds 2003 betrokken bij FC Emmen. Hij bekleedde er meerdere bestuurlijke functies en vertrok ook meerdere keren. Sinds 2013 is hij voorzitter van de club. Onder zijn bewind promoveerde FC Emmen in 2018 voor het eerst in zijn bestaan naar de Eredivisie.