Inter en Dumfries naar laatste acht CL na miraculeuze ontsnapping in slotfase

Internazionale heeft zich dinsdag voor het eerst sinds 2011 geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse club hield in de return tegen FC Porto op miraculeuze wijze stand in de slotfase (0-0), nadat de heenwedstrijd in Milaan drie weken geleden in 1-0 eindigde.

Porto dwong in de extra tijd in Estádio do Dragão nog bijna verlenging af. Denzel Dumfries haalde namens de bezoekers een bal van de lijn en raakte Porto zowel de lat als de paal. Dat leidde tot frustraties bij Porto-routinier Pepe die zijn tweede gele kaart kreeg en moest vertrekken.

Twaalf jaar geleden was Internazionale in de achtste finales over twee duels te sterk voor Bayern München. Wesley Sneijder was toen namens Inter trefzeker in Duitsland. Een jaar eerder had Internazionale, destijds getraind door José Mourinho, de Champions League nog gewonnen, maar vervolgens ging het bergafwaarts met de club.

Nu is Internazionale de tweede Italiaanse club die de kwartfinales van de Champions League bereikt. Vorige week lukte het stadgenoot AC Milan. Napoli is ook dicht bij een plek bij de laatste acht na de eerste wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, in Duitsland, met 2-0 gewonnen te hebben. De return is Napels is woensdag.

In de slotfase was FC Porto meermaals dicht bij de 1-0. Foto: Getty Images

De Vrij valt kwartier voor tijd in

Dumfries speelde in de return tegen Porto negentig minuten voor Internazionale en Stefan de Vrij viel een kwartier voor tijd in.

Internazionale-trainer Simone Inzaghi bracht in de slotfase naast De Vrij ook de Slowaakse verdediger Milan Skriniar en Danilo D'Ambrosio, eveneens een verdediger, in en zij wisten het doelpuntloze gelijkspel binnen te slepen.

Internazionale leek soeverein stand te houden, maar in de extra tijd ging het bijna mis. Mehdi Taremi kopte via keeper André Onana op de paal, direct daarna strandde de kopbal van Marko Grujic de paal. Zo hield Internazionale stand en gaat het vrijdag in Nyon de koker in voor de kwartfinales.

Resultaten achtste finales CL Benfica -Club Brugge (5-1 en 2-0)

-Club Brugge (5-1 en 2-0) Chelsea -Dortmund (2-0 en 0-1)

-Dortmund (2-0 en 0-1) Bayern München -PSG (1-0 en 2-0)

-PSG (1-0 en 2-0) Tottenham- AC Milan (0-0 en 0-1)

(0-0 en 0-1) Porto- Internazionale (0-0 en 0-1)

(0-0 en 0-1) Manchester City -RB Leipzig (7-0 en 1-1)

-RB Leipzig (7-0 en 1-1) Woensdag: Real Madrid-Liverpool (5-2)

Woensdag Napoli-Eintracht Frankfurt (2-0)

