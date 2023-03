Haaland evenaart Messi met vijf goals in knock-outfaseduel Champions League

Erling Haaland heeft dinsdag Lionel Messi geëvenaard door als tweede speler ooit vijf keer te scoren in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. De Noorse spits tekende bij de 7-0-zege op RB Leipzig voor de 1-0, 2-0, 3-0, 5-0 en 6-0.

De 22-jarige Haaland maakte zijn vijfde treffer in de 57e minuut, waarmee de evenaring van het record een feit was. De 4-0 van City kwam op naar van Ilkay Gündogan en de laatste goal kwam op naam van Kevin De Bruyne. De zevenklapper was ruim voldoende voor het bereiken van de kwartfinales.

Messi scoorde 7 maart 2012 namens FC Barcelona vijf keer in het achtstefinaleduel met Bayer Leverkusen. De Catalanen wonnen destijds met 7-1 in Camp Nou.

Er is nog een speler met vijf goals in een duel in het miljoenenbal, maar dat was in de groepsfase van het seizoen 2014/2015. Luiz Adriano deed het namens Shakhtar Donetsk tegen BATE Borisov (7-0).

Haaland half uur voor tijd gewisseld

Haaland kreeg overigens niet de kans om als eerste speler ooit zes keer te scoren in een Champions League-wedstrijd. City-coach Josep Guardiola besloot de Noorse superspits zes minuten na zijn vijfde treffer naar de kant te halen. Er was op dat moment nog een halfuur te spelen in het Etihad Stadium.

De 7-0-zege betekende ook de evenaring van een Champions League-record voor Manchester City, dat voor de zesde keer op rij in de kwartfinales staat. De Engelse club won in 2019 met dezelfde cijfers van Schalke 04.

Resultaten achtste finales CL Benfica -Club Brugge (5-1 en 2-0)

-Club Brugge (5-1 en 2-0) Chelsea -Dortmund (2-0 en 0-1)

-Dortmund (2-0 en 0-1) Bayern München -PSG (1-0 en 2-0)

-PSG (1-0 en 2-0) Tottenham- AC Milan (0-0 en 0-1)

(0-0 en 0-1) Porto- Internazionale (0-0 en 0-1)

(0-0 en 0-1) Manchester City -RB Leipzig (7-0 en 1-1)

-RB Leipzig (7-0 en 1-1) Woensdag: Real Madrid-Liverpool (5-2)

Woensdag Napoli-Eintracht Frankfurt (2-0)

