Haaland evenaart Messi met vijf goals in één duel in knock-outfase CL

Erling Haaland heeft dinsdag Lionel Messi geëvenaard door als tweede speler ooit vijf keer te scoren in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. De Noorse spits maakte in het achtste finaleduel met RB Leipzig (7-0) de 1-0, 2-0, 3-0, 5-0 en 6-0 en trad zo in de voetsporen van de Argentijn.

Haaland maakte zijn vijfde treffer in de 57e minuut en zes minuten later werd hij gewisseld door trainer Josep Guardiola. De 4-0 van City kwam op naar van Ilkay Gündogan en de laatste goal kwam op naam van Kevin De Bruyne,