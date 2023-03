Klopp gelooft nog in kansen Liverpool tegen Real: '1 procent kan genoeg zijn'

Liverpool-trainer Jürgen Klopp gelooft nog in de kansen van Liverpool op een plek in kwartfinales van de Champions League, al beseft hij dat hij een van de weinigen is. 'The Reds' verloren drie weken geleden thuis met 2-5 van de Spanjaarden, waardoor ze woensdag voor een bijna onmogelijk opdracht staan.

"Ik denk dat 100 procent van de mensen in deze zaal denkt dat we geen schijn van kans hebben. En als ik de enige ben die een beetje geloof heeft, dan is dat oké", zei Klopp dinsdag op een persconferentie in Estadio Santiago Bernabéu. "1 procent kan genoeg zijn, ik zou die kans graag grijpen."

Op Anfield begon Liverpool sterk tegen Real en stond het binnen een kwartier al op een 2-0-voorsprong. Halverwege was het 2-2, waarna de de ploeg van Klopp in de tweede helft overklast werd door de titelhouder.

De Duitse trainer kent de kwaliteiten van Real, dat vorig seizoen in de Champions League-finale ook al te sterk was voor Liverpool (1-0). "We staan ​​hier tegen een extreem sterke tegenstander, maar we gaan proberen de wedstrijd te winnen. En hoe moeilijk het ook is, ik geloof dat het mogelijk is."

'Het is een prachtig team'

De kracht van Real is volgens Klopp de veelzijdigheid. "Het is op alle vlakken een geweldig elftal. Aan de bal, bij het drukzetten, met counters en ze zijn verdedigend heel sterk. Real lijkt ook nooit op te geven. Luka Modric, Karim Benzema en Toni Kroos hebben ervaring, maar er is met Aurélien Tchouaméni ook jong talent. Het is een prachtig team."

Klopp kan in Madrid niet beschikken over Stefan Bajcetic, de achttienjarige middenvelder die in de heenwedstrijd in Liverpool mocht starten. Virgil van Dijk en Cody Gakpo zijn er wel bij. Van Dijk zal sowieso starten en kans is groot dat Gakpo ook in de basis staat.