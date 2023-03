City dankzij vijf goals Haaland voor zesde keer op rij naar CL-kwartfinales

Manchester City heeft zich dinsdag overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Mede dankzij vijf goals van Erling Haaland werd met 7-0 afgerekend met RB Leizpzig, nadat het heenduel in 1-1 was geëindigd.

Het was een historische avond in het Etihad Stadium. Haaland werd de derde speler in de Champions League-geschiedenis met vijf goals in één wedstrijd. Bovendien is het de zesde keer op rij dat City de laatste acht van het miljoenen bal haalt en het is de enige club die dat momenteel kan zeggen.

De ploeg van trainer Josep Guardiola was vanaf de aftrap heer en meester tegen RB Leipzig. In de tiende minuut verzond Nathan Aké een prachtige pass op Haaland, die op voormalig Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich stuitte.

Niet veel later was het alsnog raak. De scheidsrechter wees naar de stip omdat Benjamin Henrichs de bal licht met zijn arm toucheerde. Haaland schoot de strafschop hard in de hoek. Twee minuten later scoorde de 22-jarige Noor opnieuw. Hij kopte een rebound binnen, nadat Kevin De Bruyne de lat had geraakt.

Guardiola haalt Haaland naar de kant

Blaswich bracht vervolgens redding op pogingen van Haaland en Ilkay Gündogan, maar de Duitse doelman moest nog voor rust een derde City-goal toestaan. Haaland kon van dichtbij zijn hattrick voltooien.

In de tweede helft ging City vrolijk verder. Gündogan kapte knap zijn man uit en vond de verre hoek. Daarna brak opnieuw de Haaland-show aan. De Noorse aanvaller schoot in korte tijd tweemaal raak uit een rebound, waarmee hij Lionel Messi en Luiz Adriano evenaarde met vijf treffers in één Champions League-duel.

Daar bleef het bij voor Haaland, want Guardiola besloot zijn wonderspits met nog een half uur op de klok naar de kant te halen. De opvallende wissel legde een deken van matheid over de wedstrijd. Leipzig kon niet meer, City hoefde niet meer. De Bruyne verzorgde het slotakkoord met een fraai afstandsschot (7-0).

Vrijdag weet City welke club het treft in de kwartfinales, want dan is de loting in het Zwitserse Nyon. Naast City schaarde Internazionale zich woensdag bij de laatste acht.

Resultaten achtste finales CL Benfica -Club Brugge (5-1 en 2-0)

-Club Brugge (5-1 en 2-0) Chelsea -Dortmund (2-0 en 0-1)

-Dortmund (2-0 en 0-1) Bayern München -PSG (1-0 en 2-0)

-PSG (1-0 en 2-0) Tottenham- AC Milan (0-0 en 0-1)

(0-0 en 0-1) Porto- Internazionale (0-0 en 0-1)

(0-0 en 0-1) Manchester City -RB Leipzig (7-0 en 1-1)

-RB Leipzig (7-0 en 1-1) Woensdag: Real Madrid-Liverpool (5-2)

Woensdag Napoli-Eintracht Frankfurt (2-0)

