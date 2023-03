FIFA kondigt nieuw toernooi aan ter vervanging van jaarlijkse editie WK voor clubs

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De FIFA heeft dinsdag een nieuw clubtoernooi aangekondigd. De kampioenen van de verschillende continenten zullen jaarlijks tegen elkaar strijden. Dat is een goedmakertje voor de veranderde opzet van het WK voor clubs.

Het WK voor clubs, dat vorige maand door Real Madrid werd gewonnen, stond sinds 2005 jaarlijks op het programma. Aan die frequentie komt na komende editie in december een eind. Het toernooi zal vanaf 2025 eens in de vier jaar georganiseerd worden. In plaats van 7 clubs doen er dan 32 mee.