Marokko sluit zich aan bij Spanje en Portugal in strijd om organisatie WK 2030

Marokko heeft zich officieel kandidaat gesteld om met Spanje en Portugal het WK van 2030 te organiseren. Dat heeft de Marokkaanse minister van Sport Chakib Benmoussa dinsdag bekendgemaakt. Het lijkt erop dat Marokko de vervanger is van Oekraïne.

Spanje, Portugal en Marokko gaan waarschijnlijk de strijd aan met Saoedi-Arabië, Egypte en Griekenland, die eveneens over ruim zeven jaar het WK willen organiseren. Er is ook concurrentie van het Zuid-Amerikaanse kwartet Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili.

Portugal en Spanje leken eerder een trio te vormen met Oekraïne. Maar omdat er vooralsnog geen uitzicht is op een einde aan de oorlog met Rusland ziet het Oost-Europese land er volgens persbureau Reuters van af.

Volgend jaar wordt bekend welke landen het 23e WK voetbal mogen organiseren. Het toernooi in 2030 wordt het derde WK ooit dat wordt afgewerkt in meerdere landen, na het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea en het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Marokkaanse fans op het WK in Qatar, waar Marokko verrassend de halve finales haalde. Foto: Getty Images

WK 2030 telt 104 wedstrijden

Het kwam tot dusver pas één keer voor dat een Afrikaans land WK-organisator was en dat was Zuid-Afrika in 2010. De uitbreiding naar Marokko is voor Spanje en Portugal geen overbodige luxe, aangezien de FIFA dinsdag bekendmaakte dat het WK vanaf 2026 104 wedstrijden telt.

Het toernooi bestaat in 2026 en ook in 2030 uit twaalf poules met vier landen, terwijl er in Qatar nog acht poules van vier waren. Er werden 64 duels afgewerkt in de Golfstaat.