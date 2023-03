Gianni Infantino krijgt regelmatig kritiek vanuit westerse landen. Toch werd hij donderdag voor de tweede keer herkozen als FIFA-voorzitter. Hoe kan dat? En waarom heeft de 52-jarige Zwitser zo veel steun in de voetbalwereld?

Bij het FIFA-congres in de Rwandese hoofdstad Kigali was er maar één presidentskandidaat: Infantino. Uitdagers hadden zich tot 16 november - vier dagen voor het begin van het WK voetbal in Qatar - kunnen melden, maar niemand durfde die stap te zetten. "Het zou zinloos zijn geweest om een tegenstander aan te dragen die geen enkele kans had gemaakt", zei voorzitter Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond DFB rond de WK-start.

Vier jaar geleden had Infantino ook geen concurrent. De voormalige advocaat en secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA werd toen bij een congres in Parijs voor de eerste keer herkozen. In 2016 waren er wel verkiezingen en kreeg Infantino in de laatste ronde meer stemmen dan sjeik Salman Bin Ibrahim Al Khalifa uit Bahrein. Hij werd daardoor de opvolger van Sepp Blatter. De positie van de Zwitser was onhoudbaar geworden door een groot corruptieschandaal.

Net als Blatter wordt Infantino vrijwel unaniem gesteund door de 'kleine' voetballanden. Alle 211 bij de FIFA aangesloten nationale bonden hebben één stem, ongeacht de grootte van het land. Dat betekent dat pakweg Vanuatu evenveel macht heeft bij de presidentsverkiezingen als de DFB, de grootste nationale sportbond ter wereld. Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oceanië maakten maanden geleden al bekend dat alle bonden op die continenten achter Infantino staan. Dat is goed voor een ruime meerderheid (121 van de 211 stemmen).

Aantal FIFA-leden per continent UEFA (Europa): 55

CAF (Afrika): 54

AFC (Azië): 46

CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika): 35

OFC (Oceanië): 11

CONMEBOL (Zuid-Amerika): 10

Ook de KNVB steunt de herverkiezing van Infantino inmiddels. Volgens de Nederlandse voetbalbond had het weinig zin om níét op de Zwitser te stemmen, omdat hij hoe dan ook voorzitter zou blijven. "Hij heeft ook geen geloofwaardige tegenkandidaat", zei KNVB-voorzitter Just Spee vorige week tegen het AD. "Je kunt wel hard nee roepen, maar wat dan? Nu zit je aan tafel, en blijf je invloed uitoefenen. Dat is voor het Nederlandse voetbal het beste."

De KNVB botste tijdens het WK meerdere keren met de FIFA en Infantino. De bond schrok van een speech van Infantino, waarin de voorzitter het mondiale kampioenschap in Qatar "het beste toernooi ooit" noemde, ondanks de vele verhalen over misstanden waarvan arbeidsmigranten slachtoffer waren. Bovendien was de KNVB boos omdat de FIFA de OneLove-aanvoerdersband op het laatste moment verbood. Oranjecaptain Virgil van Dijk wilde die band tijdens het WK dragen als teken van protest tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting.

Spee ontmoette Infantino twee weken geleden in Parijs om de belangrijkste ruzies uit te spreken. "We hebben teruggekeken op de dingen die we goed en niet zo goed vonden bij het WK in Qatar", zei Spee op de site van de FIFA. "We hebben afgesproken dat we gaan nadenken over de lessen van het toernooi. Het is dus niet het einde, maar het begin van de discussie."

De KNVB denkt meer te kunnen bereiken door goed met Infantino samen te werken. De bond heeft wel voorwaarden verbonden aan de steun voor de voorzitter. De bond eist dat de FIFA de komende tijd de relatie met de Europese leden verbetert en meer aandacht besteedt aan mensenrechten.

Just Spee (tweede van rechts) zat tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Qatar naast Gianni Infantino op de tribune. Foto: ANP

Alleen de Noorse bond NFF sprak publiekelijk uit níét voor Infantino te stemmen. "Wij vinden dat Infantino heel veel kansen heeft gemist om de door hem beloofde veranderingen door te voeren", zei voorzitter Lise Klaveness van de NFF vorige week in het Duitse tv-programma Sportschau. "Infantino was heel duidelijk toen hij werd verkozen tot voorzitter: de FIFA zou transparanter worden en er zouden regels voor het omgaan met mensenrechten worden ingevoerd. Wij vinden dat er te weinig is gebeurd."

In Europa zijn meer landen geen groot fan van Infantino. De Duitse DFB en de Deense DBU zeiden tijdens het WK dat ze niet op de Zwitser zouden stemmen vanwege het verbod op het dragen van de OneLove-aanvoerdersband. Beide bonden lijken hun toon gematigd te hebben nu duidelijk is dat Infantino hoe dan ook voorzitter blijft.

"Ik zal hem nooit persoonlijk aanvallen of agressief worden", zei DFB-voorzitter Neuendorf deze maand. "Maar als we geen antwoorden krijgen over belangrijke onderwerpen zoals compensatie voor arbeidsmigranten in Qatar, dan is het natuurlijk moeilijk om Infantino te steunen."

Gianni Infantino na zijn herverkiezing in 2019. Foto: ANP

In de rest van de voetbalwereld is er amper of geen kritiek op Infantino. Veel (kleine) bonden zijn voor hun inkomsten bijna volledig afhankelijk van de FIFA. In de afgelopen vier jaar verdeelde de mondiale voetbalbond ruim 1,6 miljard euro onder de 211 FIFA-leden. Naar verwachting loopt dat bedrag in de komende termijn van Infantino op naar ruim 2,1 miljard euro.

"Als klein voetballand hebben we geen grote markt. Zowel qua spelers als economisch", zei voorzitter Egbert Lacle van de Arubaanse voetbalbond tegen Deutschlandfunk. "We zijn voor 90 procent afhankelijk van FIFA-fondsen. Daarnaast begrijpt de FIFA ons. En bieden ze aan om ons te helpen."

Er werd donderdag niet eens gestemd. Als er maar één kandidaat is, kan de zittende voorzitter automatisch worden verkozen via acclamatie, oftewel een applaus. Zo ging het vier jaar geleden en nu weer: Infantino maakte onder groot gejuich vanuit de zaal bekend aan een nieuwe termijn te beginnen.