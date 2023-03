WK 2026 telt door uitbreiding liefst 104 wedstrijden en duurt veertig dagen

Het WK voetbal wordt in 2026 flink uitgebreid. Het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada bestaat uit liefst 104 wedstrijden en zal veertig dagen in beslag nemen, meldt de FIFA dinsdag.

Het was al jaren bekend dat het aantal deelnemende landen het komende WK wordt uitgebreid van 32 naar 48. Alleen de pouleopzet stond nog niet vast. Er was eerst sprake van zestien groepen van drie landen, maar dat plan is nu van tafel.

Het komende WK zal bestaan uit twaalf groepen van vier landen. Daardoor wordt de duur van het toernooi flink opgerekt. Waar het WK in Qatar eind 2022 nog 29 dagen in beslag nam, zal de editie van 2026 liefst 40 dagen duren.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino was tijdens het WK in Qatar zeer te spreken over het systeem van poules met vier landen, zoals dat al meer dan zeventig jaar wordt gehanteerd. "In veel groepen bleef het tot de laatste minuut spannend", zei de 52-jarige Zwitser.

Geld speelt een belangrijke rol bij de beslissing het WK uit te breiden. De FIFA kan in aanloop naar het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada op een omzet van 11 miljard euro rekenen. Dat is 4 miljard euro meer dan in de cyclus richting het WK in Qatar.