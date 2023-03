Nederland donderdag bij uitschakeling Sporting zeker van extra CL-ticket

Door de uitschakeling van FC Porto dinsdag in de achtste finales van de Champions League heeft Nederland de twee rechtstreekse Champions League-tickets in 2024 bijna binnen. Als Sporting CP donderdag strandt in de Europa League, is zeker dat Nederland het seizoen afsluit op de zesde plek van de UEFA-coëfficiëntenranglijst.

Sporting speelde vorige week in de achtste finales van de Europa League thuis met 2-2 gelijk tegen Arsenal en donderdag om 21.00 uur is de return in het Emirates Stadium. Feyenoord (thuis tegen Shakhtar Donetsk) en AZ (thuis tegen Lazio) komen die avond ook Europees in actie.

Zelfs als het Europese avontuur van de Rotterdammers en de Alkmaarders donderdag eindigt, is de uitschakeling van Sporting voldoende om de zesde plek veilig te stellen. Daarmee is Nederland niet alleen zeker van twee directe Champions League-plekken in 2024, maar stroomt de nummer drie van het Eredivisie-seizoen 2023/2024 ook nog eens in de voorronde van het miljoenenbal in.

Op dit moment heeft nummer zeven Portugal nog altijd ruim 2,5 punt minder dan Nederland op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. De Portugezen hebben met Benfica nog wel een club die actief is in Europa. Maar als Sporting donderdag sneuvelt, kan zelfs een eindzege van Benfica in de Champions League het verschil niet meer maken.

UEFA-coëfficiëntenlijst, cyclus 2018-2023 1. Engeland - 105,570

2. Spanje - 90,141

3. Duitsland - 81,356

4. Italië - 75,783

5. Frankrijk - 60,664

6. Nederland - 57,900

7. Portugal - 55,549

8. België - 40,000

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

In 2002 voor het laatst drie Nederlandse clubs in CL

Omdat de Europese tickets met een jaar vertraging worden verdeeld, krijgt Nederland komende zomer slechts één rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer twee van dit Eredivisie-seizoen moet zich via de voorronde zien te plaatsen.

De laatste keer dat Nederland twee rechtstreekse tickets voor het miljoenenbal had, was in het seizoen 2002/2003. Feyenoord knokte zich destijds door de voorronde, waardoor Nederland met drie clubs was vertegenwoordigd.