Bayern-keeper bestelt 700 kilo chocola voor De Ligt, lading eindigt bij voedselbank

Bayern München-keeper Yann Sommer heeft zoals beloofd een poging gedaan om Matthijs de Ligt een lading chocolade te bezorgen. De Zwitserse lekkernij, bedoeld om de Nederlander te bedanken voor het voorkomen van een doelpunt in de Champions League, kwam uiteindelijk bij de voedselbank terecht.

De Ligt onderscheidde zich vorige week in de return tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Na geklungel van Sommer haalde de Oranje-international de bal met een uiterste krachtsinspanning van de doellijn.

Sommer was lovend over de verdedigende actie van De Ligt. "Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik zet een vrachtwagen met Zwitserse chocolade voor zijn voordeur. Het is geweldig wat hij daar deed", zei de Zwitserse keeper.

Chocoladefabrikant Kägi laadde donderdag in opdracht van Sommer een vrachtwagen vol met 700 kilogram chocolade. Na een drie uur durende rit gooide Bayern München roet in het eten.

"Vlak voordat we in München aankwamen, meldde Bayern dat de chocolade niet geleverd mocht worden. Dat was een teleurstelling", zegt Miu Nguyen, de persvoorlichter van Kägi, in gesprek met de Münchner Merkur.

'We wisten niet wat ons overkwam'

In plaats van terug te keren naar Zwitserland, besloot de chocoladefabrikant de lading te schenken aan de Müncher Tafel. Dat is een voedselbank in München.

"We wisten niet wat ons overkwam. We zagen alleen dat het van Bayern München was", vertelt Steffen Horak, de persvoorlichter van de voedselbank. De chocolade wordt deze week verdeeld onder de inwoners van München.

Mede door de fraaie actie van De Ligt won Bayern de return tegen PSG met 2-0. Dat was na de 0-1-zege in de heenwedstrijd ruimschoots voldoende om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De loting is vrijdag.

