Sterspeelster Renard wil na ontslag van bondscoach weer voor Frankrijk uitkomen

Sterspeelster en aanvoerder Wendie Renard staat open voor een terugkeer in het Franse voetbalelftal. De verdediger was een van de vedettes die niet meer onder bondscoach Corinne Diacre wilden uitkomen, maar zij werd vorige week ontslagen.

"Het is aan de nieuwe bondscoach of ik word geselecteerd. Maar waarom zou ik niet terugkeren?", zegt de 32-jarige Renard in gesprek met Europe 1. "Ik ben een vechter. Ik hou van dit shirt en ik wil er alles aan doen om een titel te veroveren."

De aanstaande terugkeer van Renard in de nationale ploeg komt niet uit de lucht vallen. De routinier van Olympique Lyonnais lag net als Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto in de clinch met oud-bondscoach Diacre. Het drietal maakte in februari bekend niet meer voor Frankrijk uit te willen komen.

De aard van het conflict is nooit helemaal duidelijk geworden, maar tussen Diacre en Renard boterde het al langere tijd niet. Zo besloot Diacre in 2017 de aanvoerdersband van de Franse voetballegende af te pakken. Die kreeg Renard in 2021 wel weer terug.

De Franse voetbalbond richtte een werkgroep op om het conflict - nog geen half jaar voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland - op te lossen. De eindconclusie volgde afgelopen donderdag met het ontslag van Diacre. De 48-jarige Française sprak zelf van een "lastercampagne".

Wendie Renard lijkt snel terug te keren bij het Franse elftal. Foto: AFP

Renard is een van belangrijkste speelsters bij Frankrijk

Het lijkt aannemelijk dat ook Diani en Katoto door het ontslag van Diacre openstaan voor een terugkeer. In dat geval kan Frankrijk op oorlogssterkte toeleven naar het WK van komende zomer (20 juli-20 augustus). De Françaises zitten in een poule met Brazilië, Jamaica en Panama.

Renard heeft 142 wedstrijden voor Frankrijk achter haar naam staan en geldt als een van de belangrijkste speelsters die het land heeft voortgebracht. Ze speelt al haar hele loopbaan voor Olympique Lyonnais, een grootmacht in het vrouwenvoetbal.

In de zomer van 2022 haalde Renard met Frankrijk ten koste van de Oranjevrouwen de halve finales van het EK. Daarin was Duitsland met 2-1 te sterk. Op WK's kwamen de Franse voetbalsters nooit verder dan de halve eindstrijd.