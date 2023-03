Uitgerekend in de week van El Clásico gaat het in Spanje amper over voetbal. De legendarische kraker in La Liga wordt overschaduwd door het schandaal rond FC Barcelona, dat jarenlang een scheidsrechtersbaas zou hebben omgekocht. Dit weten we over de geruchtmakende zaak.

FC Barcelona heeft tussen 2001 en 2018 miljoenen euro's overgemaakt naar de toenmalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie in Spanje. Het gaat om José María Enríquez Negreira. Het geld, meer dan 7 miljoen euro, ging naar twee bedrijven die op zijn naam staan. De dubieuze betalingen kwamen vorig jaar aan het licht dankzij een inspectie van de Spaanse belastingdienst.

De Spaanse justitie verdenkt Barcelona van omkoping en heeft de club aangeklaagd. Volgens justitie sloot Barcelona een geheime overeenkomst met Negreira. De scheidsrechtersbaas kreeg geld als hij ervoor zorgde dat arbiters de Catalaanse club bevoordeelden in wedstrijden. In de aanklacht ligt de focus op betalingen die tussen 2014 en 2018 zijn gedaan.

Niet alleen FC Barcelona moet vrezen voor een straf. Ook oud-voorzitters Sandro Rosell (2010-2014) en Josep Maria Bartomeu (2014-2020) worden vervolgd. Datzelfde geldt voor de voormalige Barcelona-directeuren Òscar Grau en Albert Soler en uiteraard Negreira zelf.

Barcelona bevestigt dat de club jarenlang geld naar Negreira heeft overgemaakt. De koploper in Spanje zegt dat het de miljoenen heeft betaald voor extern advies. Het zou gaan om "technische rapporten over scheidsrechters". Volgens de club is dat heel gebruikelijk. De betalingen hielden in 2018 op. Dat is niet geheel toevallig, want Negreira stopte dat jaar als vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie. De voormalige arbiter bekleedde die functie sinds 1993.

Voorzitter Joan Laporta verwijst alle beschuldigingen van corruptie naar het rijk der fabelen. In een emotionele speech zei de preses maandag dat Barcelona het slachtoffer is geworden van mensen die de club willen beschadigen. "Er vinden felle aanvallen plaats die niets met de werkelijkheid te maken hebben", zei de Spanjaard. Laporta was tussen 2003 en 2010 ook al voorzitter van Barcelona, maar is niet aangeklaagd.

Supporters van Athletic Club gooiden zondag in de wedstrijd tegen FC Barcelona deze valse bankbiljetten de lucht in. Foto: Getty Images

Het schandaal maakt ondertussen veel los in de Spaanse voetbalwereld. Zo gooide Real Madrid in de aanloop naar El Clásico een scheut olie op het vuur. Het bestuur van de 'Koninklijke' maakte bekend de aanklacht tegen zijn rivaal juridisch te steunen en "de eigen belangen te verdedigen" als de zaak voor de rechter komt. La Liga-voorzitter Javier Tebas noemde de dubieuze betalingen "abnormaal". "De reputatie van het voetbal staat op het spel", zei hij.

Ook bij andere clubs kan Barcelona op hoon rekenen. Supporters van Athletic Club scandeerden zondag "a segunda" (naar de tweede divisie) en gooiden valse bankbiljetten in de lucht. Daarop stond het logo van Barcelona en het woord "MAFIA$" gedrukt. Barcelona-trainer Xavi sprak van een "vijandelijke sfeer". In de periode dat de betalingen aan Negreira werden gedaan, veroverde de oud-middenvelder als speler onder meer zeven landstitels met FC Barcelona.

Het is nog niet duidelijk of en welke straf FC Barcelona boven het hoofd hangt. Naar La Liga hoeven we in ieder geval niet te kijken. Volgens voorzitter Tebas kan de competitieorganisator niks uitrichten. "Het is al vijf jaar geleden dat de laatste betaling is gedaan. Op dit soort gevallen zit een verjaringstermijn van drie jaar", zei Tebas in februari al tegen Spaanse media.

Een Spaanse rechter kan natuurlijk wel iets doen. Op dit moment is het nog speculeren of en welke straf Barcelona krijgt. De mensen die individueel vervolgd worden, kunnen een jarenlange celstraf krijgen.

In alle chaos koerst FC Barcelona af op de eerste landstitel sinds 2019. De ploeg van Frenkie de Jong heeft negen punten meer dan naaste belager Real Madrid en kan het kampioenschap bij een zege of gelijkspel in de Clásico nauwelijks meer ontgaan. De grootste uitdaging lijkt in het restant van het seizoen buiten het veld te liggen, weet ook Laporta. "We gaan bewijzen dat de club onschuldig is."

FC Barcelona-Real Madrid De kraker tussen FC Barcelona en Real Madrid begint zondag om 21.00 uur in Camp Nou. Op 5 april treffen de twee rivalen elkaar opnieuw, maar dan in de halve finales van de Copa del Rey. Barcelona won de heenwedstrijd in Madrid met 0-1.