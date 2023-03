La Liga-baas over omkoopschandaal Barça: 'Reputatie voetbal staat op het spel'

La Liga-voorzitter Javier Tebas is geschrokken van het omkoopschandaal rond FC Barcelona. De Catalaanse club wordt in Spanje aangeklaagd vanwege verdachte betalingen aan de voormalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie.

"Het probleem dat nu speelt, is het ergste dat ik me kan herinneren", zei Tebas maandagavond tegen televisiezender Vamos. "Er is sprake geweest van betalingen van Barcelona aan de vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie. Dat is abnormaal."

FC Barcelona maakte tussen 2001 en 2018 een bedrag van in totaal zo'n 7,3 miljoen euro over naar een bedrijf dat op naam van oud-vicevoorzitter José María Enriquez Negreira staat. Volgens de Catalaanse club waren de betalingen bedoeld voor advies.

Het Spaanse openbaar ministerie stelt dat Negreira door FC Barcelona werd betaald zodat scheidsrechters in het voordeel van de club zouden fluiten. Het OM gaat niet alleen achter Barcelona aan: ook oud-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell worden vervolgd.

Supporters van Athletic Club uitten zondag met een ludieke actie hun onvrede over het omkoopschandaal rond FC Barcelona. Foto: Getty Images

'We hebben geen goede uitleg van Barcelona gehoord'

De beschuldigingen maken veel los in Spanje. Rivaal Real Madrid kondigde zelfs aan de aanklacht te steunen. Fans van Athletic Club gooiden afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Barcelona valse biljetten in de lucht. Daarop stond het logo van Barcelona en het woord "MAFIA$" gedrukt.

"Het is begrijpelijk dat deze zaak voor spanningen zorgt", zegt Tebas. "De reputatie van het voetbal staat op het spel. Ik schaam me. We hebben geen goede uitleg gehoord van Barcelona."

Barcelona-voorzitter Joan Laporta blijft ondertussen benadrukken dat zijn club nooit heeft geprobeerd scheidsrechters te beïnvloeden. Hij zei eerder al dat mensen proberen de club in diskrediet te brengen, omdat Barcelona fier aan kop gaat in La Liga.