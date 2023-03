Gewisselde Memphis ziet Atlético Madrid ver in blessuretijd alsnog toeslaan

Memphis Depay heeft maandag een benauwde zege geboekt met Atlético Madrid. De spits van Oranje zag Álvaro Morata ver in blessuretijd voor de 0-1 zorgen tegen Girona. Memphis was toen zelf al gewisseld. In Italië leed AC Milan voor de tweede keer op rij puntenverlies.

Memphis was vorige week zaterdag belangrijk door Atlético bij zijn eerste basisplaats met twee doelpunten aan een 6-1-overwinning op het dit seizoen tegenvallende Sevilla te helpen.

Tegen Girona stond Memphis opnieuw aan de aftrap, maar zonder een nieuwe hoofdrol. De voormalige PSV'er miste in de eerste helft een grote kans en werd na ruim een uur gewisseld. Een winnaar leek er niet meer te komen, tot Morata in de 94e minuut alsnog scoorde.

Atlético ligt dit seizoen weer op koers voor Champions League-voetbal. De ploeg van coach Diego Simeone is op gepaste afstand van FC Barcelona en Real Madrid de nummer drie van Spanje.

Zaterdag krijgt Memphis, die in januari op huurbasis overkwam van Barcelona, een nieuwe kans om zich te laten zien. Atlético speelt dan thuis tegen het in degradatienood verkerende Valencia.

Memphis Depay kreeg tegen Girona een grote kans, maar hij schoot over. Foto: EPA

Ibrahimovic kan Milan niet redden

Milan speelde in de Serie A thuis tegen Salernitana en lag op winstkoers door een goal van Olivier Giroud, die op slag van rust scoorde. Maar in de 61e minuut tekende Boulaye Dia voor de gelijkmaker: 1-1.

Direct daarna kwam Zlatan Ibrahimovic als invaller in de ploeg bij Milan. De 41-jarige Zweed, die zijn derde wedstrijd speelde na zijn blessureleed, kon het verschil niet meer maken.

In de vorige speelronde ging Milan met 2-1 onderuit tegen Fiorentina. 'I Rossoneri' hebben net als Atlético nog wel een Champions League-plek in handen. Ze staan vierde.

Vorige week plaatste Milan zich voor het eerst in elf jaar weer voor de kwartfinales van de Champions League. Een 0-0-gelijkspel bij Tottenham Hotspur volstond nadat thuis met 1-0 werd gewonnen.