Berhalter wordt vrijgepleit in bizarre rel en mag weer bondscoach van VS worden

Gregg Berhalter kan in theorie terugkeren als bondscoach van de Verenigde Staten. De 49-jarige Amerikaan is maandag vrijgepleit van huiselijk geweld in een onderzoek dat werd ingesteld naar aanleiding van een bizarre rel.

Berhalter trad begin januari met het verhaal naar buiten dat hij zijn huidige vrouw in 1992 bij een ruzie tegen haar benen had geschopt. Hij deed zijn verhaal omdat hij tijdens het WK in Qatar werd gechanteerd.

De naar de Amerikaanse bond US Soccer gelekte informatie blijkt afkomstig te zijn geweest van de familie van Borussia Dortmund-speler Giovanni Reyna. Zijn ouders (zijn vader is oud-topmiddenvelder Claudio Reyna) zouden druk hebben willen uitoefenen uit onvrede met de bijrol van hun zoon op het WK.

Een onafhankelijk bureau heeft nu vastgesteld dat US Soccer geen juridisch risico loopt als Berhalter weer bondscoach wordt. Verder wordt onder meer geconcludeerd dat hij volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De familie Reyna komt niet lekker uit het onderzoek. Zo verklaart Berhalter dat ze "in de aanvalsmodus" gaan als het op sportief vlak niet goed gaat met de speler van Dortmund.

Giovanni Reyna in actie tegen Nederland op het WK. Foto: Getty Images

Terugkeer Berhalter is nog onduidelijk

Berhalter heeft vanaf het begin van de rel duidelijk gemaakt dat het voorval met zijn vrouw, met wie hij inmiddels 25 jaar getrouwd is en vier kinderen heeft, eenmalig was. Zijn vrouw ondertekende zijn verklaring in januari eveneens.

Het is nog onduidelijk of Berhalter inderdaad terugkeert. De Amerikaanse bond moet eerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want Earnest Stewart koos onlangs voor een overstap naar PSV.