PEC zet nieuwe stap naar promotie, NAC thuis hard onderuit tegen Jong Ajax

Koploper PEC Zwolle heeft maandag een nieuwe stap richting promotie naar de Eredivisie gezet. De ploeg van trainer Dick Schreuder won in de Keuken Kampioen Divisie met 0-1 bij De Graafschap. NAC Breda leed in eigen huis een pijnlijke nederlaag tegen Jong Ajax: 2-6.

Bij De Graafschap-PEC maakte Lennart Thy in de dertiende minuut het enige doelpunt. PEC speelde zeker niet groots en kwam in de slotfase nog goed weg toen Rio Hillen namens De Graafschap de lat raakte.

Almere City had de derde plek in handen, maar verloor die in een rechtstreeks duel aan VVV-Venlo: 1-3. Na een 1-0-ruststand kantelde de wedstrijd. Vooral de tweede VVV-goal was erg mooi: middenvelder Kees de Boer nam de bal op 'Bergkampiaanse' wijze aan en vond de lange hoek.