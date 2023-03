Koploper PEC wint weer, NAC in eigen huis hard onderuit tegen Jong Ajax

Koploper PEC Zwolle heeft maandag een nieuwe stap richting promotie naar de Eredivisie gezet. De ploeg van trainer Dick Schreuder won in de Keuken Kampioen Divisie met 0-1 bij De Graafschap. NAC Breda leed in eigen huis een pijnlijke nederlaag tegen Jong Ajax: 2-6.

Bij De Graafschap-PEC maakte Lennart Thy in de dertiende minuut het enige doelpunt. Hoewel PEC zeker niet groots speelde en De Graafschap in de slotfase nog aandrong en de lat raakte via verdediger Rio Hillen, wisten 'De Blauwvingers' de winst over de streep te trekken.