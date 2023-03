Reservekeeper Mignolet volgende dertiger die stopt als Belgisch international

In navolging van Eden Hazard en Toby Alderweireld heeft ook Simon Mignolet besloten dat hij stopt als Belgisch international. De 35-jarige keeper is de volgende van de 'gouden generatie' die afzwaait.

Mignolet was er eind vorig jaar als reservekeeper bij op het WK in Qatar. Die rol vervulde hij ook op de WK's van 2014 en 2018 en de EK's van 2016 en 2021. Telkens had hij Thibaut Courtois voor zich.

"Ik wil mijn ploeggenoten, de staf, de supporters en iedereen bedanken", schrijft Mignolet maandag op sociale media. De keeper droeg 35 keer het shirt van België sinds hij in 2011 zijn interlanddebuut maakte.

In clubverband speelde Mignolet jaren voor Liverpool, waarmee hij onder meer de Champions League won. Sinds de zomer van 2019 speelt hij in eigen land voor Club Brugge, waar hij teamgenoot is van onder anderen Noa Lang en Bjorn Meijer.

Onlangs maakten aanvoerder Hazard (32) en verdediger Alderweireld (34) al bekend te stoppen bij België, dat op het WK in Qatar al in de groepsfase strandde. Het was de laatste kans op succes met de huidige generatie.