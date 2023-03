OneLove-actie weer veelbesproken: 'Maar het gaat om veel méér dan die band'

Vijf maanden na de ophef rondom de OneLove-campagne van de KNVB is de actie opnieuw onderwerp van gesprek. Hoewel Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü al heeft aangegeven de band niet om te doen, zijn alle partijen het erover eens: het moet niet alleen over het wel of niet dragen van de band gaan.

Kökçü kondigde zondag aan de band niet te dragen. De middenvelder voelt zich vanwege zijn geloofsovertuiging niet prettig die om te doen. "Maar ik sta sowieso achter de actie en ik steun die", zei Kökçü tegen de NOS.

Maandag zetten Kökçü en Feyenoord die woorden kracht bij. De club kiest in de topper tegen Ajax voor een eigen aanvoerdersband waarop de tekst 'Respect voor iedereen' prijkt. Bovendien draagt trainer Arne Slot in de Johan Cruijff ArenA een One Love-speldje.

"Het gaat niet om het dragen van de band", zegt Evgeniy Levchenko, de voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS tegen het ANP. "In een ideale wereld zou iedereen die band dragen. Maar Kökçü heeft aangegeven dat hij de actie zelf ondersteunt en dat is het belangrijkste."

KNVB: 'Hoe meer, hoe beter'

In oktober vond de actie plaats in Coming Out Week. Ook Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi droeg de OneLove-band toen niet. Voor komend weekend staat de OneLove-actie in het teken van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart).

Destijds was er weinig communicatie en nu stelde de KNVB bij de lancering nadrukkelijk dat het iemands goed recht is als hij de OneLove-band niet draagt. "Het doel is niet dat iedere aanvoerder de band draagt. Maar hoe meer, hoe beter", liet de voetbalbond weten.

Toch baalt Humberto Tan, voorzitter van de commissie-Mijnals, van de keuze van Feyenoord. "Ik vraag me af waarom je het wiel opnieuw wil uitvinden", zegt hij. "Ik hoop van harte dat zo'n actie het bewustzijn vergroot, maar het zou sterker zijn geweest om één front te vormen."

De OneLove-aanvoerdersband wordt komend weekend weer door de meeste aanvoerders gedragen. Foto: KNVB

'Moet niet te veel nadruk op die band komen te liggen'

Met de eigen band wil Kökçü de focus op de achterliggende boodschap van de OneLove-actie leggen. "Dat is namelijk een statement tegen racisme en discriminatie", zegt de Feyenoord-aanvoerder. "De tekst op onze band dekt voor mij beter de lading en past bovendien beter bij mij."

De vraag of de OneLove-actie in de toekomst nog zinvol is nu een van de grootste clubs van Nederland tijdens een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor een eigen actie kiest, beantwoordt Tan resoluut.

"Natúúrlijk heeft dat zin. Als Feyenoord, Ajax of PSV dit seizoen kampioen wordt, dan is het toch ook nog zinvol om volgend jaar weer te gaan voetballen? De bedoeling is dat dit structureel gaat plaatsvinden, niet incidenteel. Volgend jaar dus weer", zegt Tan, die de KNVB met de commissie-Mijnals helpt bij het realiseren van de ambities rondom racisme, discriminatie en inclusiviteit.