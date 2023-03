Feyenoord-aanvoerder Kökçü draagt OneLove-band ook komend weekend niet

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoorder Orkun Kökçü heeft ervoor gekozen om de OneLove-band ook komende zondag tegen Ajax niet te dragen. De aanvoerder van de Rotterdammers voelt zich er wegens zijn geloofsovertuiging niet prettig bij. Om die reden besloot hij de band in oktober vorig jaar ook al niet om te doen.

Aanvoerders van clubs in het betaald voetbal worden vrijdag, zaterdag en zondag weer gevraagd om de band te dragen. De OneLove-campagne is net als een jaar geleden gericht tegen racisme en discriminatie.

"Ik sta sowieso achter de actie en steun het, maar heb het gevoel dat de OneLove-band om een andere reden in het leven is geroepen", zei Kökçü zondagavond tegen de NOS na de 2-1-zege van Feyenoord op FC Volendam.

"Ik denk dat we er met Feyenoord iets voor moeten vinden om de actie op een andere manier te steunen. Ik ga erover praten met de trainer en de algemeen directeur. En we hebben een goed persteam, dus het moet wel goed komen."

In oktober was niet Orkun Kökçü, maar Gernot Trauner de aanvoerder van Feyenoord.

Kökçü koos er in oktober net als Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi voor om de OneLove-band, toen in het kader van Coming Out Week, niet te dragen. Feyenoord-ploeggenoot Gernot Trauner verving hem toen als aanvoerder.