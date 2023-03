Feyenoord komt ook tegen Volendam op achterstand: 'Ben er aardig klaar mee'

Aanvoerder Orkun Kökçü heeft er behoorlijk genoeg van dat hij zich met Feyenoord zo vaak moet terugknokken van een achterstand. Dat scenario voltrok zich zondag tegen FC Volendam (2-1-winst) opnieuw.

"Ik kan elke week een cassettebandje opzetten van mijn reactie. Ik ben er aardig klaar mee om elke keer achter te komen", zei Kökçü tegen ESPN na de wedstrijd waarin het halverwege 0-1 voor Volendam was.

Het was al de tiende keer dit Eredivisie-seizoen dat Feyenoord op achterstand kwam. De ploeg van trainer Arne Slot slaagde er in negen gevallen in om minstens gelijk te spelen (zes zeges, drie gelijke spelen, één nederlaag).

Kökçü sluit niet uit dat Feyenoord er tegen Volendam iets te makkelijk over dacht. "Tegen Volendam weet je dat je veel balbezit hebt en misschien was er wat gemakzucht. Maar we hebben weer drie punten."

Daryl van Mieghem zette FC Volendam op voorsprong in De Kuip. Foto: Pro Shots

Slot: 'Gaven meer weg dan normaal'

Recent trok Feyenoord de overwinning een paar keer in de laatste minuten naar zich toe. Ditmaal viel het winnende doelpunt (een eigen goal van Damon Mirani) ongeveer twintig minuten voor tijd.

"We hebben iets minder lang gewacht dan normaal om de 2-1 te maken", zei Slot met een glimlach. De trainer zag dat de Feyenoord-defensie tegen Volendam niet altijd even zeker was.

"In de eerste helft speelden we niet goed. We gaven meer kansen weg dan normaal, zonder dat het er heel veel waren. Aan de andere kant hebben we zelf aardig wat kansen gecreëerd."