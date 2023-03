Feyenoord klopt FC Volendam en begint Klassieker met drie punten voorsprong

Feyenoord heeft zondag een moeizame, maar verdiende thuisoverwinning op FC Volendam geboekt. Een week voor De Klassieker tegen Ajax zegevierde de ploeg van trainer Arne Slot met 2-1.

Bij rust was het verrassend 0-1 voor het taaie Volendam door een doelpunt van Daryl van Mieghem. In de tweede helft nam de druk van Feyenoord toe en tekende Santiago Giménez voor de gelijkmaker.

De eindstand werd bepaald door FC Volendam-verdediger Damon Mirani, die een eigen doelpunt maakte. De bezoekers eindigden het duel met tien man door een rode kaart voor Xavier Mbuyamba, die in de extra tijd een doorgebroken speler vloerde.

Dankzij de zege begint koploper Feyenoord over een week met drie punten voorsprong aan de uitwedstrijd tegen Ajax. De wedstrijd tussen de aartsrivalen begint om 14.30 uur.

Voor nummer veertien FC Volendam was de wedstrijd het slotstuk van een roerige week, waarin de machtsstrijd binnen de club ontbrandde. Dinsdag tekenden onder anderen trainer Wim Jonk en voorzitter Jan Smit een nieuw contract en vrijdag kwam het op een supportersavond tot een clash tussen Smit en Jaap Veerman, de voorzitter van de raad van commissarissen.

Daryl van Mieghem zette FC Volendam verrassend op voorsprong. Foto: Pro Shots

Volendam scoort na 10.045 dagen weer in De Kuip

Niet voor het eerst dit seizoen moest Feyenoord zondag in de achtervolging; het was FC Volendam dat al snel op voorsprong kwam. Henk Veerman controleerde een lange bal knap en gaf mee op Van Mieghem, die raak schoot in de verre hoek.

Het was de eerste Volendamse treffer in De Kuip sinds 10 september 1995 (10.045 dagen geleden). Feyenoord herpakte zich en probeerde de druk op te voeren, maar was slordig en had moeite met het goed georganiseerde Volendam.

Giménez was de Feyenoorder die het dichtst bij een goal was, maar de Mexicaanse spits had het vizier nog niet op scherp staan. Aan de andere kant dook Veerman twee keer gevaarlijk op, maar bij beide mogelijkheden raakte hij de bal verkeerd.

Feyenoord had het lang lastig met het goed georganiseerde FC Volendam. Foto: Pro Shots

Slot grijpt in met driedubbele wissel

Trainer Slot greep in de rust hard in door drie keer te wisselen. Marcus Pedersen, Javairô Dilrosun en Danilo Pereira moesten plaatsmaken voor Sebastian Szymanski, Ezequiel Bullaude en Alireza Jahanbakhsh.

De forse ingreep sorteerde effect, want vroeg in de tweede helft werd het 1-1. Lutsharel Geertruida kwam door over rechts en bediende Giménez, die van dichtbij zijn zevende Eredivisie-goal maakte.

Volendam, dat in de eerste minuten na rust nog een paar keer ten aanval trok, kwam er na de gelijkmaker steeds minder uit. De ploeg van Jonk werd bij kansen voor Oussama Idrissi en Santiago Giménez gered door keeper Filip Stankovic.