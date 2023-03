Wijnaldum maakt op fraaie wijze eerste goal voor Roma bij verlies in spektakelstuk

Georginio Wijnaldum heeft zondag in de Serie A op fraaie wijze zijn eerste doelpunt voor AS Roma gemaakt. De 86-voudig Oranje-international kon zijn ploeg desondanks niet voor een nederlaag behoeden in een spektakelstuk tegen Sassuolo: 3-4.

De 32-jarige Wijnaldum zorgde diep in blessuretijd voor de 3-4 van AS Roma. Hij werd bediend door Chris Smalling en wipte de bal vervolgens over Sassuolo-doelman Andrea Consigli heen.

Voor Wijnaldum was het zijn zesde competitieduel voor AS Roma. De middenvelder, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar, was maandenlang uitgeschakeld door een beenbreuk. Vorige maand maakte hij zijn rentree.

Door de treffer van Wijnaldum kwam de spanning nog heel even terug in Stadio Olimpico, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. De Nederlander speelde de hele wedstrijd mee bij Roma.

Bij rust stond Roma al met 1-3 achter. Armand Lauriente maakte de eerste twee goals voor Sassuolo en Nicola Zalewski deed vervolgens wat terug namens de thuisploeg. Vlak voor rust moest Roma met tien man verder door een rode kaart voor Marash Zumbulla, waarna Domenico Berardi de penalty voor de bezoekers benutte.

Mourinho ontbrak wegens schorsing

Na rust bracht Salvatore Foti, die de geschorste José Mourinho verving, Paulo Dybala en Rick Karsdorp in. Dat resulteerde al snel in de 2-3 van Dybala. Andrea Pinamonti breidde de voorsprong van Sassuolo een kwartier voor tijd weer uit, waarna Wijnaldum dus nog wat terugdeed.

Mourinho zit een schorsing van twee competitieduels uit vanwege zijn gedrag in de wedstrijd tegen Cremonese. De Portugese coach kreeg die straf vrijdag ook in hoger beroep, waarop Roma besloot bij de komende twee competitieduels de media te boycotten.