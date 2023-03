Boze Van Nistelrooij vindt dat PSV'ers zich moeten spiegelen aan houding Simons

Ruud van Nistelrooij is niet te spreken over de manier waarop PSV zondag aan de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur begon. De trainer vindt Xavi Simons de enige speler die met de juiste instelling aan de aftrap verscheen.

"Ik ben daar geïrriteerd over, want het is onacceptabel. We kwamen zonder energie en ambitie uit de kleedkamer. Het was veel te weinig. We hadden geluk dat Cambuur er niet drie maakte", zei Van Nistelrooij tegen ESPN.