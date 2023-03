Doelpuntenmakers Frimpong en Bakker loodsen Leverkusen naar fraaie zege

Delen via E-mail

Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker hebben Bayer Leverkusen zondag aan een 2-3-overwinning geholpen in de Bundesliga. Het Nederlandse duo was op bezoek bij Werder Bremen verantwoordelijk voor de eerste twee treffers van de uitploeg.

Na het openingsdoelpunt van Werder Bremen-aanvaller Marvin Ducksch trokken Frimpong en Bakker de aandacht naar zich toe bij Werder Bremen-Bayer Leverkusen. In de 34e minuut bezorgde Frimpong de bal bij Bakker, die de bal snoeihard tegen de touwen jaagde.

Na rust kwam Frimpong zelf op het scorebord. De verdediger, die in de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatie-duels met Frankrijk en Gibraltar zit, zag zijn van richting veranderde schot binnen vallen. Bakker maakt geen deel uit van de 37-koppige voorselectie van bondscoach Ronald Koeman.

Na de goal van Frimpong leek Bayer Leverkusen-aanvaller Adam Hlozek de wedstrijd met de 1-3 in het slot te gooien, maar door een rake penalty van Niclas Füllkrug werd het toch nog even spannend. Desondanks won Leverkusen, dat in de Bundesliga negende staat. Werder Bremen staat elfde.