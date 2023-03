Ten Hag hekelt arbitrage na puntenverlies United: 'Hij beïnvloedt de wedstrijd'

Erik ten Hag is na het nieuwe puntenverlies van Manchester United niet te spreken over de arbitrage. De trainer hekelt na het gelijkspel tegen Southampton het optreden van scheidsrechter Anthony Taylor en baalt van de willekeur van de arbiters in Engeland.

In de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Southampton werd Casemiro al na ruim een half uur naar de kant gestuurd. Scheidsrechter Taylor zette na advies van de VAR een gele kaart om in rood. Ten Hag begreep daar niets van, zo bleek uit zijn reactie in gesprek met Sky Sports.

"Hij speelde meer dan vijfhonderd wedstrijden en kreeg nooit een directe rode kaart. Nu heeft hij er al twee in de Premier League", mopperde Ten Hag, die de statistieken van zijn verdedigende middenvelder goed paraat had.

Casemiro, die na zijn rode kaart moet vrezen voor een langere schorsing, speelde voor zijn overgang naar Manchester United in Europa voor Real Madrid en FC Porto. Hij kreeg bij die clubs slechts tweemaal rood en dat was in beide gevallen na een tweede gele kaart.

"Zijn afwezigheid is niet het grootste probleem, want daar gaan we wel mee om", zei Ten Hag. "Maar de scheidsrechter beïnvloedt dit duel. Het gaat om de inconsistentie, de spelers weten niet meer wat wel en niet toegestaan is."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ten Hag vindt dat United penalty is ontnomen

De rode kaart voor Casemiro was niet het enige waar Ten Hag over klaagde. De coach uit Haaksbergen wees ook op een handsbal van Southampton-verdediger Armel Bella-Kotchap binnen het strafschopgebied. Scheidsrechter Anthony Taylor weigerde een penalty te geven.

Toen Ten Hag na afloop werd voorgelegd of het een strafschop had moeten zijn, twijfelde de oud-trainer van Ajax geen seconde. "Absoluut", zei de oefenmeester. "Geen twijfel over mogelijk. Ik weet niet waarom de VAR niet ingreep."

Ten Hag was wél te spreken over zijn eigen ploeg, die met een ondertal een punt overhield aan het duel met degradatiekandidaat Southampton. "Ze toonden met een man minder veel karakter. Het is knap dat er alsnog een punt is gepakt."