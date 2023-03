PSV maakt na rust het verschil in vermakelijke wedstrijd tegen SC Cambuur

PSV heeft zondag in een vermakelijke wedstrijd met 5-2 van SC Cambuur gewonnen. De Eindhovenaren maakten in de tweede helft het verschil en blijven door de overwinning volop in de race om de titel.

Halverwege was het 1-1 in Eindhoven. Remco Balk zette Cambuur verrassend op 0-1, waarna Xavi Simons voor de gelijkmaker tekende. Een doelpunt van Jarrad Branthwaite ging niet door wegens buitenspel.

Na rust nam PSV vrij snel afstand via Patrick van Aanholt en Anwar El Ghazi, die net als Simons werden bediend door Joey Veerman. Cambuur-spits Bjørn Johnsen verkleinde de marge weer naar één, waarna Fábio Silva (penalty) en opnieuw El Ghazi trefzeker waren.

Door de overwinning komt PSV, dat de geblesseerde Luuk de Jong miste, op drie punten van Feyenoord en Ajax. Feyenoord speelt later op zondag nog thuis tegen FC Volendam.

Voor Cambuur blijven de zorgen groot. De ploeg van coach Sjors Ultee staat na 25 wedstrijden laatste in de Eredivisie. Het gat naar de veilige vijftiende plaats is vijf punten.

Remco Balk schoot Cambuur op voorsprong in het Philips Stadion. Foto: Pro Shots

Balk geeft Cambuur hoop

Na een beginfase waarin PSV zoals verwacht het initiatief had, was het Cambuur dat verrassend als eerst scoorde. Na een zwakke actie van Van Aanholt passeerde Balk keeper Joël Drommel met een schot in de korte hoek.

Vlak erna had het zelfs 0-2 moeten zijn, maar ditmaal schoot Balk in vrije positie net naast. Opnieuw zag de PSV-verdediging er niet goed uit; deze keer was het Branthwaite die schutterde.

Het bleek een dure misser voor Cambuur, want direct erna scoorde PSV. Simons kreeg de bal na een gigantische fout van Mitchel Paulissen, kapte keeper Robbin Ruiter uit en scoorde.

Nog voor rust dacht PSV op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Branthwaite ging niet door. De VAR constateerde dat ploeggenoot Ibrahim Sangaré hinderlijk buitenspel stond.

Anwar El Ghazi tekende met een volley voor de 3-1. Foto: Getty Images

Van Aanholt en El Ghazi scoren vroeg

Na rust bleef de wedstrijd zich voornamelijk op de helft van Cambuur afspelen en nam PSV vrij snel afstand. In de 54e minuut maakte Van Aanholt zijn foutje uit de eerste helft goed door diagonaal raak te schieten. Ruiter raakte de bal nog wel, maar kon een treffer niet voorkomen.

Twee minuten later maakte El Ghazi er 3-1 van. De voormalige Ajacied volleerde op aangeven van Veerman via de paal en Cambuur-aanvoerder Alex Bangura raak. Het verschil leek daarmee gemaakt.

Niets was minder waar, want Cambuur kwam terug tot 3-2. Spits Johnsen miste eerst nog van dichtbij, maar was daarna bij een corner succesvol met een van richting veranderde kopbal.