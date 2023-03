Heitinga prijst opgeleefde Bergwijn: 'Gaan nog veel plezier aan hem beleven'

Delen via E-mail

Trainer John Heitinga is blij met wat Ajax zondag voor rust in Heerenveen liet zien. De Amsterdammers begonnen ijzersterk en stonden binnen twintig minuten al met 0-3 voor, mede dankzij een excellerende Steven Bergwijn.

"Ik ben weleens kritisch op de aanvallers, die te veel kansen missen. Vandaag was bijna elke kans een goal in de beginfase", zei Heitinga tegen ESPN na de 2-4-overwinning.

"Ik heb een fris Ajax gezien, met een hoog baltempo, veel positiewisselingen, agressieve druk vooruit en veel balveroveringen. En we pakten vaak de kortste weg naar de goal. In de eerste dertig minuten heb ik enorm genoten."

Bergwijn zorgde in het Abe Lenstra Stadion voor een van de hoogtepunten door na een fraaie actie voor 0-3 te zorgen. De vleugelspeler, die weer in vorm lijkt te komen, raakte later na opnieuw een mooie actie de paal.