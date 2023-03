Vincent Janssen stopt bij Oranje vanwege vol schema: 'Vanaf nu ben ik supporter'

Vincent Janssen heeft zondag zijn verrassende boodschap om te stoppen als Oranje-international toegelicht. De spits wijst naar de "steeds vollere en drukkere" voetbalkalender en wil zich volledig focussen op zijn club Royal Antwerp FC.

Janssen is dit seizoen enorm belangrijk voor het Antwerp van Mark van Bommel. De spits is met zestien doelpunten de huidige topscorer in de Jupiler Pro League. "Mijn focus ligt nu voor de volle 100 procent op Royal Antwerp FC en vanaf nu ben en blijf ik supporter van Oranje".

Na Luuk de Jong is Janssen de tweede spits die aankondigt niet meer voor het Nederlands elftal uit te komen. Janssen, die in 22 interlands zeven doelpunten maakte, stopt naar eigen zeggen omdat de voetbalkalender "steeds drukker en voller" wordt.

Janssens laatste speelminuten in het shirt van Oranje waren op het WK in het groepsduel met thuisland Qatar (2-0). Op het mondiale eindtoernooi mocht de oud-spits van onder meer in de eerste wedstrijd tegen Senegal nog starten (2-0). In de andere duels had hij een reserverol.