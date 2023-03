Ajax dankzij bliksemstart langs Heerenveen in aanloop naar Klassieker

Ajax heeft zondag ten koste van sc Heerenveen de zevende competitiezege op rij geboekt onder trainer John Heitinga. De Amsterdammers namen al in de beginfase afstand van de thuisploeg, die uiteindelijk met 2-4 het hoofd boog.

Via Pelle van Amersfoort deed de thuisploeg nog in de eerste helft iets terug. Kenneth Taylor vergrootte de marge kort na rust weer tot drie. De rake kopbal van Sydney van Hooijdonk (2-4) ruim tien minuten voor tijd bracht wat spanning terug, maar daar bleef het bij.

Onder Heitinga rekende Ajax eerder in Eredivisie-verband af met Excelsior, SC Cambuur, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, Vitesse en NEC. Daarmee is de opvolger van Alfred Schreuder de eerste Ajax-trainer sinds de eeuwwisseling die zegeviert in zijn eerste zeven Eredivisie-duels. Tussendoor werd Ajax in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin.